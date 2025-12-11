Απάντησε επιλεκτικά σε ερωτήσεις που του υπέβαλε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε θέατρο σκιών παραπέμπει η κατάθεση του Γιώργο Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και αρχικώς επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, απάντησε επιλεκτικά σε ερωτήσεις που του υπέβαλε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης και μόνο για την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Στην Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, δεν απάντησε ούτε σε μια από τις ερωτήσεις, που αφορούν τους διαλόγους της δικογραφίας, όπου ο ίδιος φέρεται να μιλά για διευθετήσεις επικαλούμενος σχέση του με μέλη της κυβέρνησης. Αντίθετα απάντησε για το αν είναι μέλος της ΝΔ, λέγοντας σε έντονο ύφος πως «το που ανήκω εγώ, το ξέρω μόνο εγώ» και πως «δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι είμαι στη δεξιά», με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να του ζητά να χαμηλώσει τους τόνους.

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Γιώργος Ξυλούρης: Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά;

Μιλένα Αποστολάκη: Ρωτάω εσάς. Κάτω το χέρι σας

Γιώργος Ξυλούρης: Το που ανήκω το ξέρω μόνο εγώ…

Μιλένα Αποστολάκη: Καταρχήν κάτω το χερι σας και την ένταση

Γιώργος Ξυλούρης: Σας ζητώ συγγνώμη

Μιλένα Αποστολάκη: Δεκτή.

Ο μάρτυρας αρνήθηκε να απαντήσει για το αν κέρδισε τζόκερ ενώ επιλεκτικά απάντησε και στον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος πάντως να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και για τα ποσά που έχει λάβει ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για το εάν του έχει ασκηθεί δίωξη. Αίσθηση προκάλεσε η απάντησή του στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, για τον αν κατέθεσε μήνυση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου μετά από παρότρυνση του Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο μάρτυρας το αρνήθηκε, ωστόσο ανέφερε πως τα αποτελέσματα των ελέγχων της κ. Τχυεροπούλου για τον ίδιο τα έδειξε στον Λευτέρη Αυγενάκη, ως «υπουργό και Ηρακλειώτη για να δουν οι νομικοί του υπουργείου τι παίζεται», ωστόσο τελικώς υποστήριξε πως αυτό δεν έγινε και κατέθεσε μήνυση με δική του πρωτοβουλία. Παράλληλα, είπε πως δεν αναγνωρίζει κάποιους από τους διαλόγους που του αναφέρθηκαν από μέλη της επιτροπής, ενώ συγκεκριμένα φια διάλογο που είχε με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, είπε πως άλλος μιλούσε από τι δικό του τηλέφωνο.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κάνει λόγο για τον απόλυτο ευτελισμό της διαδικασίας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, αν και αρχικά συμφώνησε με το αίτημα του Βασίλη Κόκκαλη να οδηγηθεί στο αυτόφωρο ο μάρτυρας εφόσον συνεχίσει να αρνείται να απαντήσει, κατέθεσε έγγραφο του ευρωπαίου εισαγγελέα Μουζάκη, υποστηρίζοντας πως από αυτό προκύπτει ότι μάρτυρας έχει την ιδιότητα του υπόπτου, κάτι που του δίνει την δυνατότητα δηλαδή να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε τον εισηγητή της ΝΔ πως εμφανίστηκε για δεύτερη φορά ως «συνήγορος υπεράσπισης του κ. Ξυλούρη», τονίζοντας πως όσα ισχυρίστηκε είναι ανυπόστατα και πως ο μάρτυρας θα πρέπει να απαντήσει, καθώς για να αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου θα πρέπει να έχει κληθεί σε προκαταρκτική διαδικασία, κάτι που ο ίδιος διέψευσε, όπως είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

ΝΔ: Η παρουσία του στη Βουλή αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία

Πηγές ΝΔ αναφέρουν τα εξής:

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής.

Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει.

Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

ΣΥΡΙΖΑ: Άφωνος ο «γαλάζιος» Φραπές με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου

Από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν:

«Ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ και πρωταγωνιστής του «γαλάζιου» σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»), ενώ προανήγγειλε ότι θα έφερνε φακέλους και στοιχεία με «φορτωτή» στην Εξεταστική

Επιτροπή, σήμερα παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Εμφανώς «δασκαλεμένος» από το Μέγαρο Μαξίμου, παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο. Η σιωπή, όμως, είναι συνενοχή.

Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να περισώσει το κύρος της και να τον στείλει με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Βέβαια, οι μεθοδεύσεις της ΝΔ και των «γαλάζιων» κομματαρχών δεν προκαλούν, πλέον, καμία έκπληξη.

Πρόσφατα, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ομολόγησε ότι, πριν από την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε λάβει τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ!

Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο και προκαλούν την οργή των πολιτών.

Ο θεσμικός κατήφορος με στόχο τη συγκάλυψη φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του ενορχηστρωτή των σκανδάλων, Κυριάκου Μητσοτάκη».

