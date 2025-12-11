Στα επιβατηγά, οι νέες ταξινομήσεις έφτασαν τις 16.555, σημειώνοντας μικρή κάμψη έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Η κυκλοφορία οχημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συνολικά εκδόθηκαν για πρώτη φορά 19.124 άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων – καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού – αριθμός ελαφρώς μειωμένος κατά 0,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 19.134 νέες κυκλοφορίες.

Στα επιβατηγά, οι νέες ταξινομήσεις έφτασαν τις 16.555, σημειώνοντας μικρή κάμψη έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα, ενώ τα φορτηγά εμφάνισαν αύξηση, αγγίζοντας τα 2.415 οχήματα. Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc κατέγραψαν αισθητή πτώση, με 4.554 νέες κυκλοφορίες έναντι 4.931 το 2024.

Στα καινούργια αυτοκίνητα η μείωση ήταν πιο αισθητή (-0,8%), καθώς κυκλοφόρησαν 11.418 έναντι 11.506 τον Νοέμβριο του 2024. Η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις μοτοσυκλέτες, όπου οι καινούργιες ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 6,1%, φτάνοντας τις 4.384. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του περσινού έτους, όταν η συγκεκριμένη κατηγορία είχε επίσης υποχωρήσει αλλά με ηπιότερο ρυθμό.

Σε επίπεδο ενδεκαμήνου, ωστόσο, η συνολική αγορά οχημάτων διατήρησε ανοδική τροχιά. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκαν για πρώτη φορά 239.795 άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αριθμός αυξημένος κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική άνοδος καταγράφεται και στις μοτοσυκλέτες, όπου οι νέες κυκλοφορίες έφτασαν τις 80.242 (+2,1%)