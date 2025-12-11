«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και η οικογένεια μου» είπε ο Γιώργος Ξυλούρης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Μύλος η εξεταστική με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «Φραπέ», ο οποίος προσήλθε αυτή τη φορά στην επιτροπή, ωστόσο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και αρνείται να καταθέσει.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και η οικογένεια μου. Πιο πολύ από τον χειρότερο εγκληματία. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω και σε δικογραφία που δεν έχω πρόσβαση. Σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση. Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, γι' αυτό θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση σας. Το άδικο δεν το θέλω ούτε ο θεός. Δεν είναι ασέβεια προς τα εσάς αλλά σεβασμός προς την οικογένεια μου», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο μάρτυρας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος τον ρώτησε εάν γνωρίζει πως είναι κατηγορούμενος για κάποια υπόθεση ώστε να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη διάταξη, με τον μάρτυρα να παραπέμεπει σε υπόμνημα που κατέθεσε. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να συνεχιστέι η διαδικασία, τονίζοντας πως ο μάρτυρας δεν είναι κατηγορούμενος και έχει υποχρέωση να καταθέσει, ενώ ο Βασίλη Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρο διαδικασία.

Παραίτηση Καββαδά ζητά το ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την παρουσία του στο «μασάζ» των βουλευτών της ΝΔ για το αγροτικό ζήτημα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Η παρουσία του κ. Καββαδά στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ στην Πειραιώς αποτελεί πρόκληση. Τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών, ο διπλοθεσίτης, προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ με ελάχιστη παρουσία στον Οργανισμό επέλεξε να διαθέσει πάνω από 2 ώρες από το πρόγραμμά του μεταβαίνοντας ο ίδιος στα κομματικά γραφεία της ΝΔ για να κατευνάσει τους βουλευτές της Κυβέρνησης και να συμβάλει στην επίλυση των εσωκομματικών αδιεξόδων της, αντί να ασχολείται νυχθημερόν με τα σημαντικά του καθήκοντα και πρωτίστως με τα ζωτικά προβλήματα των αγροτών.

Η επιλογή αυτή αποδεικνύει πως η ΝΔ εξακολουθεί αμετανόητα να χρησιμοποιεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι ως θεσμικό πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και το κράτος ως λάφυρο, οι δε διοικήσεις του οργανισμού εξακολουθούν να λειτουργούν ως όργανα στην υπηρεσία του κόμματος. Είναι αδιανόητο ο επικεφαλής ενός κρίσιμου κρατικού οργανισμού να παρέχει προνομιακή ενημέρωση σε κυβερνητικούς βουλευτές συμμετέχοντας σε εσωκομματική σύσκεψη, την ώρα που οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, εξαπατημένοι και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πληγεί. Ο κ. Καββαδάς έχει απωλέσει κάθε ίχνος ανεξαρτησίας και θεσμικής νομιμοποίησης. Οφείλει άμεσα να υποβάλει την παραίτησή του.

Να συνεχιστεί η διαδικασία επισήμως δεν είναι ακτηγορούμενος έχει υποψ΄ρεως να καταθέσει».