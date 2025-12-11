Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ενώπιον της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εμπλεκόμενος αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει 1 ευρώ παράνομα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω σε πράγματα που δεν έχω γνώση. Ό,τι γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στον φυσικό δικαστή», είπε χαρακτηριστικά.

H τοποθέτηση του κ. Ξυλούρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που έχει ταυτιστεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από πολλούς από τους εξαγριωμένους αγρότες που έχουν βγει στους δρόμους. Το πανό με το σύνθημα «σπέρνουμε σιτάρι, θερίζουμε Ferrari» που είχαν κρεμάσει διαμαρτυρόμενοι σε τρακτέρ πριν κάποιες μέρες, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις τάξεις του αγροτικού κόσμου.

Προ ημερών προειδοποίησε πως θα εμφανιστεί «με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία» και «πως θα τρέχουν πολλοί» από αυτά που θα καταθέσει. Ωστόσο, πριν από όλες αυτές τις προειδοποιήσεις – κάποιοι τις εκλαμβάνουν ως απειλές - , είχε θέσει ένα πλαίσιο με τη μη παρουσία του και το υπόμνημα που είχε αποστείλει στην επιτροπή. Σε αυτό, επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης, καθώς και την έλλειψη πρόσβασης σε κρίσιμα έγγραφα που φέρονται να τον αφορούν. Συνεπώς αφού θα παρουσιαστεί αύριο όπως διεμήνυσε ο ίδιος και όπως έχει ενημερώσει την γραμματεία της επιτροπής θα μιλήσει; Και αν ναι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα δεχτεί;

«Εφόσον στέκει το Μαξίμου, είσαι βράχος που δεν πέφτει»

Ο Γιώργος Ξυλούρης, πρωταγωνιστεί σε πολλούς από τους διαλόγους που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ και ενσωματώθηκαν στην δικογραφία που διαβίβασε η ευρωπαία εισαγγελέας στη Βουλή και θα κληθεί να απαντήσει για αυτούς. «Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν πάτα εκεί να τα γ@@@@@@ς όλα», φέρεται να λέει σε μια συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Το ερώτημα και βασικό επίδικο σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι αν προκύπτει πολιτική αντιστοίχιση στα παραπάνω και σε όλα αυτά που αναφέρονται στους διαλόγους της δικογραφίας. Από την ΝΔ το απορρίπτουν κατηγορηματικά μέχρι στιγμής, τονίζοντας πως από τις εξετάσεις μαρτύρων μέχρι στιγμή δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, αντίθετα βγαίνει το συμπέρασμα όπως λένε, πως το ζήτημα είναι διαχρονικό και διακομματικό και αυτό αναδεικνύεται από τις λειτουργίες της εξεταστικής.

Αντίθετα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως υπάρχει σαφής πολιτική εμπλοκή και τονίζουν πως η υπόθεση έχει αμιγώς «γαλάζιο» χρώμα. Ο Παύλος Γερουλάνος την Τρίτη στην Ολομέλεια, συνόψισε σε μια πρόταση πως συνδέει η αντιπολίτευση την υπόθεση με την κυβερνητική πλειοψηφία, τονίζοντας πως όλα τα πρόσωπα-κλειδιά που αναφέρονται στην δικογραφία έχουν σχέση με την κυβερνώσα παράταξη.

Ενδεικτικά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτός των υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φραπές – Αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Χασάπης – υπ. Βουλευτής της ΝΔ και σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μελάς – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, υπ. ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μπαμπασίδης – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. υπ. Βουλευτής, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Ζερβός – πρ. Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Στρατάκος – πρ. Γ.Γ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Η Τυχεροπούλου και ο Αντωνόπουλος

Ο μάρτυρας θα ερωτηθεί και για τις καταγγελίες της Παρασκευής Τυχεροπούλου περί απειλών της από τον ίδιο. Αλλά και το αν συναντήθηκε μαζί της εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα ζήτημα για το οποίο έχει επιμείνει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης ρωτώντας την μάλιστα, αν υπήρξε συνάντηση σε συγκεκριμένο μαγαζί, με την ίδια να το αρνείται.

Από την «γαλάζια» πλευρά, αναμένεται να ερωτηθεί και για τη σχέση του με τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου. Και αυτό, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία παρουσίασε έγγραφο στην επιτροπή που δείχνει πως ο συγκεκριμένος είχε μεταβιβάσει δικαιώματα στο γιο του «Φραπέ». Ο κ. Αντωνόπουλος πάντως, το είχε αρνηθεί κατηγορηματικά.