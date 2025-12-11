Σε μια προσπάθεια να διορθώσει τα λάθη της επιστροφής ενοικίου, η κυβέρνηση κατέθεσε χθες ρύθμιση στη Βουλή, η οποία επιτρέπει την επέκταση της προθεσμίας για τη διόρθωση στοιχείων - όπως το IBAN και ο ΑΦΜ.

Στους πολίτες δόθηκε αρχικά η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες τα λάθη δεν διορθώθηκαν κι ως εκ τούτου, δόθηκε δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται πως όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως σήμερα 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Τα «λάθη» που δεν διορθώνονται

Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι η επιστροφή ενοικίου που έλαβαν ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη - χωρίς όμως να έχει γίνει όντως κάποιο λάθος.

Αυτό που αποσαφήνισε εντέλει το υπουργείο είναι ότι το ποσό δεν αντιστοιχεί στο μηνιαίο ενοίκιο. Στην πραγματικότητα, ισούται με το 1/12 των συνολικών δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος νοίκιασε ένα ακίνητο για 6 μήνες το 2024 ή αν ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται ότι κατέβαλε μέσα στη χρονιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, η προσαύξηση των 50 ευρώ ανά παιδί δεν χορηγείται εάν η ενίσχυση ισούται ήδη με το 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για όλη τη χρονιά.

Στην ουσία, το επιπλέον ποσό για τα παιδιά λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το πλαφόν των 800 ευρώ μηνιαίως, καθώς το ποσό που τους αναλογεί είναι μικρότερο από τα μισθώματα που δηλώνουν ότι καταβάλλουν.