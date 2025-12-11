Νωρίτερα θα δουν φέτος οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τις συντάξεις Ιανουαρίου, με τις πληρωμές να ξεκινούν από τις 19 Δεκεμβρίου - τα χρήματα εμφανίζονται στο ΑΤΜ το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)
- ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)
- ΟΓΑ (αγρότες)
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
- ΝΑΤ (ναυτικοί)
- Δημόσιο (συνταξιούχοι Δημοσίου)
- Λοιπά Ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών, με τις ίδιες ημερομηνίες με το Δημόσιο.