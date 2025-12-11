Αρκετές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου.

Νωρίτερα θα δουν φέτος οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τις συντάξεις Ιανουαρίου, με τις πληρωμές να ξεκινούν από τις 19 Δεκεμβρίου - τα χρήματα εμφανίζονται στο ΑΤΜ το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)

ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)

ΟΓΑ (αγρότες)

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες) Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)

ΝΑΤ (ναυτικοί)

Δημόσιο (συνταξιούχοι Δημοσίου)

Λοιπά Ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών, με τις ίδιες ημερομηνίες με το Δημόσιο.