Στα μπλόκα της Θράκης, στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών, θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος.

Στις 12:00 το μεσημέρι, ο Αλέξης Χαρίτσης θα επισκεφθεί το μπλόκο Κήπων Έβρου. Θα ακολουθήσει στις 14:15 η επίσκεψη στο μπλόκο της Κομοτηνής, ενώ στις 15:45 ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα μεταβεί στο μπλόκο της Ξάνθης.

«Η Νέα Αριστερά συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων, μπροστά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστείλει και να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.