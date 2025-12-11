Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Τι καιρό θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Οι ημέρες θα είναι πολύ καλές - με μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο - και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα πάμε έτσι μέχρι περίπου και τις 18 με 20 Δεκεμβρίου.

Ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογη κακοκαιρία μέχρι τότε. Καθώς ωστόσο θα πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα - 25 Δεκεμβρίου - ο καιρός θα αλλάξει, περιμένουμε και βροχές και χιόνια στα βουνά.

Σιγά σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει με λίγες συννεφιές στην περιοχή της Κρήτης και κάποιες ασθενείς βροχές στα βουνά του νησιού.

Γενικά ο καιρός θα είναι καλός με ομίχλες νωρίς το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών.

Οι βοριάδες αρχίζουν και περιορίζονται προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Θα επιμείνουν με αυξομειώσεις μέσα στην εβδομάδα.

Μια διαταραχή θα περάσει από τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα δώσει μία πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και επίσης ενίσχυση των βορίων ανέμων κατά κανόνα στο Αιγαίο.

Κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, κοντά στο 0 μηδέν στη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Είναι γενικά ένα ψυχρό και κρύο πρωινό ξεκινήμα το οποίο θα οδηγείται σε πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει ακόμη και κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ο καιρός είναι ανοιξιάτικος, ενώ τις πρωινές ώρες, χειμωνιάτικος.

Οι ομίχλες θα είναι αρκετές στην περιοχή της Θεσσαλίας, και θα δυσκολευτούν να διαλυθούν ακόμη και όταν θα έχουμε φθάσει στο βαθύ μεσημέρι. Σαν αποτέλεσμα η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές δεν θα καταφέρει να ανέβει πάνω από τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Καλός ο καιρός καθόλη τη διάρκεια της ημέρας με έντονο κρύο νωρίς το πρωί. Γύρω γύρω από την Αττική και ειδικά συα Μεσόγεια ο υδράργυρος νωρίς το πρωί είναι κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της πόλης και σε περιοχές κοντά στο Σαρωνικό ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι έως και 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, καλή η ημέρα με ηλιοφάνεια. Συνθήκες παγετού αναμένονται σε περιοχές με υψόμετρο και τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα.Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή το καιρικό μοτίβο θα είνα παρόμοιο. Το Σάββατο όμως θα περάσει μία διαταραχή από τη βόρεια - βορειοανατολική χώρα, που θα εκδηλωθεί κυρίως προς την περιοχή της Τουρκίας. Παρ΄όλα αυτά ένα τμήμα της θα απασχολήσει και τη χώρα μας. Θα έχουμε λίγες βροχές σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο και έρχονται σε αντίθεση με τον βοριά.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν περισσότερο και θα δούμε κάποια φαινόμενα προς τα βουνά της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, πιθανόν και στα βουνά της Αττικοβοιωτίας και προς τη βόρεια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημείώσει μία μικρή πτώση.

Την Κυριακή, στα ίδια γεωγραφικά διαμερίσματα περιμένουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Δυτικότερα όμως θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με κρύο έντονο στη βόρεια Ελλάδα και από Δευτέρα θα πάμε και πάλι σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, για να οδηγηθούμε κοντά στις 18 - 20 Δεκέμβρη οπότε και περιμένουμε πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά μας σε μεγάλα υψόμετρα.

Δεν φαίνεται το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλό υψόμετρο. Εκεί κοντά στην αλλαγή του χρόνου εκεί δείχνει η κυκλοφορία να αλλάζει περισσότερο. Εκεί φαίνεται να μας έρχεται περισσότερο κρύο από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όμως αυτό είναι σαν πιθανότητα καθώς είμαστε ακόμα πολύ μακριά.

