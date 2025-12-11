Η Εθνική Υπηρεσία Πρόβλεψης Υδάτων, μέρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπει 18 μεγάλες πλημμύρες και 15 μέτριες σε όλη την πολιτεία της Ουάσινγκτον.

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» πλήττει τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό προκαλώντας σφοδρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ουάσινγκτον, όπου «ιστορικές» πλημμύρες ενδέχεται να αναγκάσουν 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη και κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης.

«Η κατάσταση είναι ρευστή και αλλάζει συνεχώς. Αναμένουμε ότι τα ποτάμια θα φτάσουν σε ιστορικά επίπεδα», προειδοποίησε.

{https://x.com/accuweather/status/1998811263217053771?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998811263217053771%7Ctwgr%5E779370001a8277c21b6dce74ab8752d6346bf41d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Fipa-protofaneis-plimmyres-stin-oyasingkton-eos-kai-100000-anthropoi-endehetai-na}

Στην κομητεία Skagit, περίπου 60 μίλια βόρεια του Σιάτλ, οι αξιωματούχοι έδωσαν εντολή στους κατοίκους της πόλης Mount Vernon και των κοινοτήτων Hamilton, Rockport, Marblemount και Concrete που βρίσκονται κοντά σε ποταμό να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν σε περιοχές με υψόμετρο, το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Περισσότεροι κάτοικοι στις ευρύτερες περιοχές θα λάβουν εντολή εκκένωσης.

{https://www.youtube.com/shorts/QKU9tRGXysM}

Σήμερα Πέμπτη δεν θα λειτουργήσουν πολλές υπηρεσίες των περιφερειακών και των ανώτερων δικαστηρίων, «λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρών και των επικίνδυνων συνθηκών σε όλη την περιοχή».

«Οι καταστροφικές πλημμύρες είναι πιθανές», ανέφερε ο Φέργκιουσον σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η κομητεία χαρακτήρισε τις προβλέψεις για τις πλημμύρες «ιστορικές».

{https://www.instagram.com/reel/DSFom2uiGWB/}

Διασώσεις

Η Πυροσβεστική έχει προxωρήσει σε διασώσεις, καθώς πλημμύρισαν σπίτια, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις σε αυτοκινητόδρομο.

{https://x.com/EastsideFire/status/1998827869922025688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998827869922025688%7Ctwgr%5E37253ddf3e284a0474e1a4f25dee5bf0a2ead9e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FUS%2Frecord-flooding-pacific-northwest-storms-atmospheric-river%2Fstory%3Fid%3D128273281}

Οι περισσότεροι ποταμοί στην περιοχή προβλέπεται να φτάσουν σε μέτρια ή υψηλά επίπεδα πλημμύρας. Προβλέπονται ρεκόρ πλημμυρών για ορισμένα ποτάμια, ειδικά τον ποταμό Skagit στο Mount Vernon και το Concrete της Ουάσινγκτον, ο οποίος από σήμερα μέχρι και αύριο Παρασκευή θα μπορούσε να φουσκώσει έως 1,5 μέτρο πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης κατά μήκος του ποταμού Snoqualmie, όπου αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές από το Snoqualmie μέχρι το Carnation.

Ηδη ο αυτοκινητόδρομος US-12 βρίσκεται κάτω από το νερό, ενώ η μικρή πόλη Randle έχει αποκοπεί, ανέφεραν χθες αξιωματούχοι.

{https://www.youtube.com/watch?v=LSNiRZvWapA}

Αναστολή δρομολογίων τρένων

Η Amtrak ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των τρένων αναστέλλονται μεταξύ Σιάτλ και Βανκούβερ σήμερα Πέμπτη και Παρασκευή, λόγω της στάθμης του ποταμού Skagit.

Οι έντονες βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν επίσης το βόρειο Αϊντάχο και τη Μοντάνα τις επόμενες 24 ώρες, με πιθανότητα πλημμυρών.

