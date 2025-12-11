Επιτελικό μπάχαλο στην καθημερινότητα των πολιτών, σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι σαφές ότι πλέον δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους βουλευτές τους. Οι άλλοτε υποστράτηγοι αναρωτιούνται αν "έχουμε στρατηγική;". Το μόνο που έχει μείνει σε αυτή την κυβέρνηση να λειτουργεί είναι ένας σκληρός μηχανισμός προπαγάνδας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Επιτελικό μπάχαλο στην καθημερινότητα των πολιτών. Αριστεία στα ψέματα, τη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

