Την ώρα που παρουσιάζεται στην Πάτρα θα μιλάει στη Βουλή ο Φάμελλος.

Δεν είναι κρυφό ότι αρκετοί εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα οι νεότεροι κοινοβουλευτικά, «πίνουν νερό» στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Οι εν λόγω βουλευτές χάρηκαν πάρα πολύ όταν έμαθαν για τη νέα εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης», στην Πάτρα.

Όμως, απογοητεύτηκαν όταν έμαθαν ότι είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου στις 19.00. Διότι την ίδια ημέρα ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός, ενώ υπολογίζουν ότι περίπου την ίδια ώρα θα μιλάει στη Βουλή, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Είμαστε πολύ περίεργοι αν θα υπάρξουν κάποιοι που θα προσπαθήσουν να βρεθούν στην Πάτρα, έστω και για λίγα λεπτά και να γυρίσουν στην Αθήνα να προλάβουν την ψηφοφορία. Διότι κάποιοι το συζήτησαν στα σοβαρά, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Α.Γ.