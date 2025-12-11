Μέχρι και γραφεία, μας λένε ότι έχουν σπεύσει ορισμένοι να κλείσουν! Όλα αυτά, για ένα κόμμα που -προς ώρας- δεν υπάρχει.

Μας μετέφεραν ότι ήδη υπάρχον πρόσωπα τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια -κυρίως- που συστήνονται ως «στελέχη του κόμματος Τσίπρα» ή ως «υποψήφιοι βουλευτές με τον Τσίπρα» ή ως «άνθρωποι του στενού πυρήνα Τσίπρα» ή απλά «κομματάρχες του Τσίπρα».

Μέχρι και γραφεία, μας λένε ότι έχουν σπεύσει ορισμένοι να κλείσουν! Όλα αυτά, για ένα κόμμα που -προς ώρας- δεν υπάρχει. Γενικά, κρατείστε «μικρό καλάθι», διότι το επόμενο διάστημα θα ακούσετε πολλά, θα διαβάσετε ακόμα περισσότερα και λίγα από όλα αυτά θα έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Κάποια, μάλιστα, εξ αυτών, δεν αποκλείεται να είναι και εκ του πονηρού…

