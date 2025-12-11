Η PharmaPath, ιδιοκτησίας της οικογένειας Βασιλοπούλου, δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμάκων.

Η PharmaPath προχωρά στην εξαγορά της Innovis Pharma, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την επίτευξη αρχικής συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού σχήματος στον φαρμακευτικό κλάδο.

Η PharmaPath, ιδιοκτησίας της οικογένειας Βασιλοπούλου, δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμάκων. Διαθέτει παραγωγική μονάδα στην Αττική, πιστοποιημένη σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 120 χώρες.

Η Innovis Pharma ιδρύθηκε το 2018 από τους Περικλή και Πέτρο Βασιλόπουλο και τους Βασίλη και Νέλλη Κάτσου, μέσω της VNK Capital. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, OTC, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά. Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά με νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να δημιουργηθεί όμιλος που θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, απασχολώντας περισσότερους από 450 εργαζομένους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο σχήμα θα επιδιώξει να ενισχύσει την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπευτικές επιλογές και να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μέσα από επενδυτικό πρόγραμμα με κοινωνικό αποτύπωμα.