Deal 662 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της Telegraph.

Ο γερμανικός όμιλος ΜΜΕ Axel Springer ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην εξαγορά της Telegraph Media Group έναντι 662 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας για την ιδιοκτησία της βρετανικής εφημερίδας.

Αυτό το deal έβαλε τέλος στην προσπάθεια της DMGT- εταιρεία στην οποία ανήκει η Daily Mail- να αποκτήσει τον ανταγωνιστή της, απόπειρα που ήταν αντιμέτωπη με ελέγχους των ρυθμιστικών αρχών στη Βρετανία, εν μέσω ανησυχιών για την πολυφωνία των Μέσων.

Ο όμιλος Axel Springer ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει την κληρονομιά της Telegraph, παρέχοντας παράλληλα μια πλατφόρμα για επέκταση, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ. Επίσης, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση για «υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και πολυφωνία των Μέσων στη Βρετανία.

Αφού απέκτησε το Politico το 2021, με συμφωνία που εκτιμάται ότι «άγγιξε» το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η εξαγορά της Telegraph γίνεται η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση του ομίλου Axel Springer από την ίδρυσή του το 1946, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα να αποκτήσει την εφημερίδα το 2004.

«Πριν από 20 χρόνια και πλέον προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε την Telegraph και δεν τα καταφέραμε. Θαυμάζαμε αυτή τη σπουδαία έκδοση για δεκαετίες. Τώρα το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ και εξέφρασε την προσδοκία η εφημερίδα να γίνει το κεντροδεξιό έντυπο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στον αγγλόφωνο κόσμο.

Η RedBird IMI, στην οποία ανήκε η Telegraph, εξέφρασε ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας έπειτα από «γρήγορες και αποτελεσματικές», διαπραγματεύσεις. Οι δύο εταιρείες ανέφεραν πως τώρα συνεργάζονται με τη βρετανική κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

