Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν ενημερωθεί για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσθέτει πόρους για να εκκενώσει Αμερικανούς που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή και το Πεντάγωνο προσπαθεί να αυξήσει επειγόντως τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που συλλέγουν πληροφορίες για επιχειρήσεις - ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένη για τον ευρύτερο πόλεμο που τώρα αντιμετωπίζει.

Εν μέσω επικρίσεων ότι η κυβέρνηση άργησε να ειδοποιήσει τους πολίτες των ΗΠΑ ότι πρέπει να φύγουν ή να βοηθήσει όσους παγιδεύτηκαν στο χάος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει επιπλέον προσωπικό στην Αθήνα για να βοηθήσει Αμερικανούς, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο του υπουργείου που είναι εξοικειωμένοι με τα προξενικά θέματα και τους οποίους επικαλείται το Politico.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που γνωρίζει τη διαδικασία δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι οι ανώτατοι ηγέτες του υπουργείου έχουν αναλάβει την επιχείρηση εκκένωσης, μεγάλο μέρος της οποίας συνήθως χειρίζονταν προξενικοί και υπηρεσιακοί αξιωματούχοι.

«Τουλάχιστον 100 μέρες, πιθανόν και μέχρι τον Σεπτέμβριο»

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ζητά από το Πεντάγωνο να στείλει περισσότερους αξιωματικούς στρατιωτικών πληροφοριών στα κεντρικά της στην Τάμπα της Φλόριντα, για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, αλλά πιθανότατα έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ειδοποίηση που εξασφάλισε το Poltico.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή έκκληση της κυβέρνησης για επιπλέον προσωπικό πληροφοριών για τον πόλεμο με το Ιράν και αποτελεί ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ήδη κατανέμει κονδύλια για επιχειρήσεις που μπορεί να διαρκέσουν πολύ πέρα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βιάστηκαν οι ΗΠΑ

Η βιασύνη να προστεθούν άνθρωποι και πόροι για την υποστήριξη προσπαθειών που συνήθως οργανώνονται πολύ πριν από στρατιωτική δράση των ΗΠΑ δείχνει ότι η ομάδα Τραμπ δεν είχε προβλέψει πλήρως τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ το Σάββατο.

«Αυτό που είδαμε είναι μια εντελώς αυτοσχέδια επιχείρηση όπου φαινόταν πως κανείς δεν πίστευε ότι επίκειται στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Gerald Feierstein, πρώην ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης που ασχολήθηκε με τη Μέση Ανατολή.

«Φαίνεται σαν να ξύπνησαν το Σάββατο το πρωί και να αποφάσισαν ότι θα ξεκινήσουν έναν πόλεμο», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο προσπαθεί επίσης να στείλει περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, ιδιαίτερα μικρότερα και λιγότερο ακριβά συστήματα αντιμετώπισης drones που το υπουργείο αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα φθηνά drones που πονοκεφαλιάζουν τις ΗΠΑ

Η επίθεση που σκότωσε τους Αμερικανούς στρατιώτες προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επικεφαλής του αμερικανικού στρατού επειδή προήλθε από ένα σχετικά φθηνό drone τύπου Shahed, το οποίο συχνά μπορεί να πετά κάτω από τα υπάρχοντα ραντάρ. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν, τουλάχιστον προς το παρόν, πυραύλους που κοστίζουν έως και αρκετά εκατομμύρια δολάρια για να καταρρίψουν drones που κοστίζουν ένα μικρό κλάσμα αυτού του ποσού.

Το Ιράν διαθέτει χιλιάδες τέτοια drones στα αποθέματά του και δεκάδες από αυτά έχουν ήδη διαπεράσει τις υπάρχουσες αεράμυνες.

Ο Τραμπ άφησε αβοήθητους του Αμερικανούς πολίτες

Η περιορισμένη προετοιμασία της κυβέρνησης Τραμπ για να απομακρύνει έγκαιρα Αμερικανούς πολίτες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής είχε τον πιο άμεσο αντίκτυπο.

Ενώ τουλάχιστον δύο αμερικανικές πρεσβείες - στον Λίβανο και στο Ισραήλ - άρχισαν να απομακρύνουν προσωπικό και τις οικογένειές τους ημέρες πριν από τα πλήγματα, οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές στην περιοχή δεν έκαναν ανάλογες κινήσεις παρά μόνο αφού ξεκίνησε ο πόλεμος.

Χρειάστηκε επίσης να φτάσει η Δευτέρα για να εκδώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την πρώτη σημαντική προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς, προτρέποντάς τους να «αναχωρήσουν τώρα» από 14 χώρες της περιοχής. Μέχρι τότε, ήταν δύσκολο να βρεθεί εισιτήριο εξόδου επειδή τα κλεισίματα του εναέριου χώρου είχαν οδηγήσει σε πολλές ακυρώσεις πτήσεων.

Έκτοτε το υπουργείο έχει επεκτείνει τις προειδοποιήσεις και τις εκκενώσεις σε τουλάχιστον δύο ακόμη χώρες, την Κύπρο και το Πακιστάν.

«Ήταν πλήρης αμέλεια καθήκοντος», δήλωσε ο Τζέφρι Φέλτμαν, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο που είχε επιβλέψει την εκκένωση χιλιάδων Αμερικανών πολιτών από τη χώρα το 2006.

«Το Ιράν είναι χωρίς αμφιβολία απειλή, αλλά δεν υπήρχε άμεση απειλή για εμάς και όμως ο Τραμπ άφησε χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς σε κίνδυνο χωρίς να σχεδιάσει πώς θα τους απομακρύνει», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία δήλωσε ότι σχετικά λίγοι άνθρωποι στο υπουργείο είχαν ενημερωθεί για τα πολεμικά σχέδια. Αυτό μπορεί να συνέβαλε στις δυσκολίες σχετικά με τις εντολές εκκένωσης και τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, παραδέχθηκε ο αξιωματούχος. Στόχος είναι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τα αμερικανικά σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν την ενίσχυση του προσωπικού στην Αθήνα και ενδεχομένως και σε άλλες τοποθεσίες εάν η κρίση επιδεινωθεί.

Το επιπλέον προσωπικό μπορεί να βοηθήσει Αμερικανούς που φτάνουν στην ελληνική πρωτεύουσα με ναυλωμένες ή άλλες πτήσεις, σε περίπτωση που χρειαστούν ανανέωση διαβατηρίου, οικονομική βοήθεια για την αγορά εισιτηρίων ή ακόμη και προσωρινή στέγαση, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που γνωρίζουν τα προξενικά ζητήματα

Με πληροφορίες από Politico