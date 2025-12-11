Οι δύο ηγέτες θα έχουν τετ α τετ στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρωτέυουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Κρεμλίνο.

Αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην Ασγκαμπάτ για την 30ή επέτειο από την αναγνώριση της μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν.

Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο, ο Β. Πούτιν θα παρευρεθεί σε διάφορες εκδηλώσεις στην Ασγκαμπάτ.

«Ο πρόεδρος έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μια σειρά διμερών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται το Τουρκμενιστάν για να συμμετάσχει επίσης στο «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ερντογάν θα απευθύνει ομιλία στο φόρουμ ενώ θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των συμμετεχουσών χωρών.

