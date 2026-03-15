Ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο Περιστέρι, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο Περιστέρι συναντιούνται την Κυριακή (15/3) ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας Ατρόμητος - ΑΕΚ είναι προγραμματισμένος για σήμερα ώρα 19:30, με το Novasports 2 HD να είναι το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα.

Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικές βαθμολογικές προτεραιότητες, όμως η ανάγκη για τους βαθμούς παραμένει επιτακτική και για τους δύο.

Από τη μία, οι Περιστεριώτες θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για να πλασαριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην πρώτη οκτάδα, διατηρώντας το καλό τους μομέντουμ.

Από την άλλη, η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή και δεν έχει περιθώρια για απώλειες, θέλοντας να μπει με το «απόλυτο» στα επερχόμενα playoffs.