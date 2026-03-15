Ο παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Conan O'Brien, ο οποίος επιστρέφει στη σκηνή των Όσκαρ μετά την επιτυχημένη περσινή του παρουσία.

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς τα 98α Βραβεία Όσκαρ θα απονεμηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026 (01:00–04:00 ώρα Ελλάδας) στο Dolby Theatre. Η τελετή τιμά τις ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025 και αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η φετινή χρονιά συνοδεύεται από ιστορικά ρεκόρ, απρόσμενους αποκλεισμούς και ορισμένες κατηγορίες όπου τα φαβορί έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Αποκλειστικός τηλεοπτικός προορισμός για την Ελλάδα παραμένει η COSMOTE TV, μέσα από το ειδικό pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS.

Το ιστορικό ρεκόρ του «Sinners»

Η ταινία που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή φέτος είναι το Sinners του Ryan Coogler. Με 16 υποψηφιότητες, κατέρριψε το ρεκόρ που μέχρι σήμερα κατείχαν οι ταινίες La La Land, Titanic και All About Eve, οι οποίες είχαν φτάσει τις 14.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η ταινία κυκλοφόρησε την άνοιξη, αλλά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της μέχρι την περίοδο των βραβείων. Ο ιδιαίτερος συνδυασμός κινηματογραφικού τρόμου, μπλουζ μουσικής και κοινωνικού σχολιασμού φαίνεται ότι κέρδισε την Ακαδημία, ενώ συζητήθηκε έντονα και η συμφωνία που επιτρέπει στον Κούγκλερ να αποκτήσει ξανά τα δικαιώματα της ταινίας μετά από 25 χρόνια.

Οι απρόσμενοι αποκλεισμοί

Παράλληλα, η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έφερε και ορισμένες εκπλήξεις στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο Paul Mescal δεν κατάφερε να μπει στην τελική πεντάδα για Β΄ Ανδρικό Ρόλο για την ταινία Hamnet, κάτι που προκάλεσε συζητήσεις, χωρίς όμως να επηρεάσει τη δυναμική της συμπρωταγωνίστριάς του Jessie Buckley, η οποία θεωρείται φαβορί στον Α΄ Γυναικείο Ρόλο.

Ακόμη πιο απρόσμενη θεωρήθηκε η απουσία της Chase Infiniti από την κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το One Battle After Another, παρότι είχε αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές. Εκτός των υποψηφιοτήτων έμειναν επίσης οι Jesse Plemons για το Bugonia και Joel Edgerton για το Train Dreams, παρότι οι ταινίες τους κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Την ίδια στιγμή, το Wicked: For Good ολοκλήρωσε την πορεία του χωρίς καμία υποψηφιότητα, ενώ εκτός έμεινε και το The Girl in the Bubble με πρωταγωνίστρια την Ariana Grande, το οποίο τελικά δεν προτάθηκε ούτε στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η έκπληξη της κατηγορίας καλύτερης ταινίας

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς είναι η παρουσία της ταινίας F1 στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Αν και θεωρούνταν πιθανός υποψήφιος σε τεχνικές κατηγορίες, η είσοδός της στην κορυφαία κατηγορία δείχνει ότι η Ακαδημία εξακολουθεί να επιβραβεύει μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που βασίζονται στη σκηνοθετική ακρίβεια και στη δύναμη της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Σε μια χρονιά με περιορισμένη βρετανική παρουσία, το Sinners συγκέντρωσε τις μοναδικές βρετανικές υποψηφιότητες σε ερμηνείες, με την Wunmi Mosaku να προτείνεται για Β΄ Γυναικείο Ρόλο και τον Delroy Lindo να κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα στα 73 του για Β΄ Ανδρικό Ρόλο.

Αξιοσημείωτες είναι και οι περιπτώσεις όπου μια ταινία έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα, όπως η Rose Byrne για το If I Had Legs I’d Kick You, η Kate Hudson για το Song Sung Blue και η Amy Madigan για το Weapons. Η υποψηφιότητα της Μάντιγκαν ξεχωρίζει ιδιαίτερα, καθώς προέρχεται από ταινία τρόμου — είδος που σπάνια αναγνωρίζεται στις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Η νέα κατηγορία στα Όσκαρ

Η φετινή διοργάνωση φέρνει και μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά απονέμεται το Όσκαρ Καλύτερου Casting. Πρόκειται για την πρώτη νέα ανταγωνιστική κατηγορία που προστίθεται στην τελετή μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η απόφαση της Academy of Motion Picture Arts and Sciences εγκρίθηκε το 2024 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις ταινίες του 2025.

Το νέο βραβείο αναγνωρίζει τη δουλειά των casting directors, δηλαδή των επαγγελματιών που επιλέγουν τους ηθοποιούς μιας ταινίας και διαμορφώνουν τη χημεία και την ισορροπία του καστ.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

The Secret Agent (Neon)

F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners

Τζος Σάφντι για το Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value

Κλόι Ζάο για το Hamnet

Α' Ανδρικός Ρόλος

Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another

Ιθαν Χοκ για το Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners

Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet

Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα

Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value

Εμα Στόουν για την Bugonia

Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet, Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο

One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον

Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ

Bugonia, Γουίλ Τρέισι

Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου

Sinner, Ράιαν Κούγκλερ

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ

It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί

B' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein

Ντελρόι Λίντο για το Sinners

Σον Πεν για το One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value

Β' Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value

Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons

Γούνμι Μοσάκου για το Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ

Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά

Hamnet, Μαξ Ρίχτερ

One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ

Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον

Κοστούμια

Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ

Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα

Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι

Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ

Φωτογραφία

Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι

Frankenstein, Ντάν Λόστσεν

One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν

Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου

Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο

Κάστινγκ

Sinners, Φρανσίν Μάισλερ

One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις

Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι

Hamnet, Νίνα Γκολντ

The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Μοντάζ

F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν

Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ

Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters

«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο

Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν

Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον

Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις

One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

The Secret Agent (Βραζιλία)

The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)

It Was Just An Accident (Γαλλία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World: Αναγέννηση

The Lost Bus

Sinners

Ηχος

F1: Η Ταινία

Sinners

Frankenstein

One Battle After Another

Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)

Butcher' Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Τα φαβορί της βραδιάς

Καλύτερη Ταινία

Το μεγάλο φαβορί είναι το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 76,3% πιθανότητες νίκης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Sinners με περίπου 20–25% πιθανότητες.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Ο Paul Thomas Anderson θεωρείται σχεδόν βέβαιος νικητής για τη σκηνοθεσία του One Battle After Another, με ποσοστό πρόβλεψης 94,9%.

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Ο Michael B. Jordan έχει πλέον το προβάδισμα για τον διπλό ρόλο του στο Sinners με 62% πιθανότητες, μετά τη νίκη του στα Actor Awards. Ο Timothée Chalamet για το Marty Supreme ακολουθεί με περίπου 26%.

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Η Jessie Buckley για το Hamnet θεωρείται σχεδόν βέβαιη νικήτρια με 97,5% πιθανότητες, έχοντας ήδη κερδίσει τα περισσότερα σημαντικά βραβεία της σεζόν.

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Ο Sean Penn προηγείται με περίπου 70,9% για την ερμηνεία του στο One Battle After Another.

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Η κατηγορία παραμένει ανοιχτή, με την Amy Madigan για το Weapons να έχει μικρό προβάδισμα περίπου 59,8%.