Το συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Το Κολλέγιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Αποφοίτων με θέμα: «Η Κοινωνία της Γνώσης – Πανεπιστημιακές Σπουδές» την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, 18 απόφοιτοι του Κολλεγίου, που σήμερα φοιτούν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τη φοίτηση τους σε αυτά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός «αόρατου πανεπιστημίου» (invisible university) και μιας ομάδας Μεντόρων της Επιστήμης και της Γνώσης, που θα διευρύνουν τους ορίζοντες του Κολλεγίου και θα ενισχύσουν τη διαδραστική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μαθητών και αποφοίτων.

Το συνέδριο εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του ΕΚΠΑ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο απόφοιτος Διονύσιος Φ. Κόκκινος, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Ο δρόμος της Γνώσης δεν έχει τέλος ούτε σύνορα». Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα συζήτησης για την εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία θα συμμετάσχουν απόφοιτοι του Κολλεγίου, διαπρεπείς καθηγητές πανεπιστημίων και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

Ομιλητές του συνεδρίου είναι οι:

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Διομήδης Σπινέλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κώστας Συνολάκης, Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρνιας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τ. Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών

Αλέκος Λεβίδης, Ζωγράφος, Συγγραφέας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Συντονιστές του συνεδρίου είναι:

Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Διευθυντής της Γ’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Design, Technology and Management του Harvard Graduate School of Design

Στέλλα Πριοβόλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό 154 52).

Σημαντικές πληροφορίες:

⦁ Παρακολούθηση Δωρεάν

⦁ Απαραίτητη Εγγραφή

⦁ Γλώσσες: Ελληνική ή Αγγλική

⦁ Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

[Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και εγγραφείτε εδώ]