Η ισχύς της νέας απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της, εισάγοντας ένα επικαιροποιημένο και πιο λεπτομερές σύστημα διαχείρισης τελωνειακών δειγμάτων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης τελωνειακής και χημικής νομοθεσίας.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και φύλαξης δειγμάτων που λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές και αποστέλλονται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η απόφαση θεσπίζει αναλυτικό πλαίσιο για τη λήψη, αποστολή, εργαστηριακή επεξεργασία και αμφισβήτηση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης, αντικαθιστώντας την προηγούμενη απόφαση του 2012.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η δειγματοληψία πραγματοποιείται από τελωνειακούς υπαλλήλους ή, όπου απαιτείται, παρουσία χημικού της υπηρεσίας, με υποχρέωση σωστής σφράγισης και επισήμανσης των δειγμάτων. Τα δείγματα αποστέλλονται στις χημικές υπηρεσίες με τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται παραλαβή, όπως όταν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ταυτότητας ή ακατάλληλη συσκευασία.

Οι χημικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν την εξέταση, την καταχώριση των αποτελεσμάτων και την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, το οποίο αποστέλλεται ψηφιακά στο αρμόδιο τελωνείο. Το Δ.Χ.Α. περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία της εξέτασης, καθώς και παρατηρήσεις ή αναφορές σε τυχόν περιορισμούς και δασμολογικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις διαδικασίες αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων, όπου προβλέπεται είτε επαναδειγματοληψία είτε εξέταση δεύτερου δείγματος, ανάλογα με την περίπτωση. Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης θεωρείται οριστικό, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να προσφύγει στις αρμόδιες επιτροπές τελωνειακών αμφισβητήσεων.

Η απόφαση καθορίζει επίσης τους χρόνους και τον τρόπο φύλαξης των δειγμάτων, διακρίνοντας μεταξύ ευαλλοίωτων και μη ευαλλοίωτων προϊόντων, καθώς και μεταξύ εισαγωγών, εξαγωγών και ειδικών καθεστώτων τελειοποίησης. Μετά τη λήξη των προβλεπόμενων προθεσμιών, τα δείγματα καταστρέφονται ή επιστρέφονται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το πλαίσιο.

Η ισχύς της νέας απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της, εισάγοντας ένα επικαιροποιημένο και πιο λεπτομερές σύστημα διαχείρισης τελωνειακών δειγμάτων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης τελωνειακής και χημικής νομοθεσίας.