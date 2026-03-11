Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα απέτρεψε τα χειρότερα.

Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων απέτρεψε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας στην περιοχή της Έξω Αγυιάς στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, οι ανήλικοι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην οδό Αυστραλίας, στο ύψος των σχολείων. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας 14χρονος είχε στην κατοχή του μαχαίρι, το οποίο ωστόσο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποκλιμακώνοντας την κατάσταση πριν τα πράγματα λάβουν χειρότερη τροπή. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων.