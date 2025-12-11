Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Δύο δυνατές ερμηνείες πρωταγωνιστούν στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Η Ρόουζ Μπερν στην ταινία «Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα», αξίζει δικαιωματικά το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, ενώ η μικρή Γιούι Σουζούκι ως ένα μοναχικό κορίτσι στο Τόκιο του Ρενουάρ, θα σας κλέψει την καρδιά.



Παράλληλα, ο Όσγκουντ Πέρκινς, ο οποίος έχει εδραιώσει πια τη θέση του στον σύγχρονο κινηματογραφικό τρόμο, παρουσιάζει το Keeper και σκορπάει ανατριχίλες, ενώ Άγιος Βασίλης έρχεται -μια Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα- και κάνει μακελειό.

Keeper

Ένα σκοτεινό ταξίδι από τον Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs, The Monkey), μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου τρόμου, ξεκινά 11 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους.

Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι για την επέτειό τους, όταν αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς μαζί τους βρίσκονται και κάποιες αόρατες σκοτεινές παρουσίες.

Ο Όσγκουντ Πέρκινς επιστρέφει με ένα νέο είδος τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν ένα μυστηριώδες κέικ και η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα.

Η Λιζ αρχίζει να βλέπει οράματα γυναικών που ουρλιάζουν, παράξενα πλάσματα και φαντάσματα που στοιχειώνουν το σπίτι και το δάσος γύρω της. Όταν ο Μάλκολμ αποκαλύπτει το μακάβριο μυστικό της οικογένειάς του, η Λιζ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπερφυσική κληρονομιά τρόμου.

Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς η εκδίκηση και η παράνοια ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στη ζωή του ζευγαριού.

{https://youtu.be/jj0bBAAPzx8?si=RFSAHFN0cPiaggbM}

Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα (Silent Night, Deadly Night)

Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του από έναν άντρα με στολή Άγιου Βασίλη.

Χρόνια αργότερα, ως ενήλικας, φοράει και ο ίδιος τη στολή του Άγιου Βασίλη και ξεκινά μια βίαιη αναζήτηση για να εκδικηθεί όσους ευθύνονται για το τραυματικό γεγονός της παιδικής του ηλικίας.

{https://youtu.be/q--zpZbb9rw?si=9zCXvDYPlzI7iw2e}

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα (If I Had Legs I'd Kick You)

Με τη ζωή της κυριολεκτικά να καταρρέει γύρω της, η Λίντα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τη μυστηριώδη ασθένεια του παιδιού της, τον απόντα σύζυγό της, μία αγνοούμενη θεραπευόμενή της και μια ολοένα και πιο εχθρική σχέση με τον δικό της θεραπευτή.

{https://youtu.be/O5h5WYuKXUs?si=MlXY2-oVR8P8i0i7}

Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου, Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Rose Byrne η οποία είναι υποψήφια και για Χρυσή Σφαίρα.

Ρενουάρ (Renoir)

Το 1987 στο Τόκιο, ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα της, ενώ η μητέρα της ασχολείται πολλές ώρες με τη δουλειά της και οι ενήλικες γύρω της αποτελούν ένα μυστήριο που θέλει να εξερευνήσει.

{https://youtu.be/SZ1TdmQmrUM?si=5gs40fQ6_7ymreSj}

Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς (The King of Kings)

Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή.

Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, το παιδί περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.

{https://youtu.be/3Xx4Xg7pEqI?si=0TWnIAs962T5MBD_}

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Μαρκ Χάμιλ, Πιρς Μπρόσναν, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Ούμα Θέρμαν.

Misericordia

Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του για την κηδεία του πρώην αφεντικού του, εξελίσσεται σταδιακά σε μια λαγουδότρυπα παραδοξότητας, αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών εξελίξεων.

{https://youtu.be/XcOthgZQano?si=OqxmjX2Xtz_0bSjB}