Η μαύρη κωμωδία του Mega που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, έρχεται στα σινεμά με τη μορφή δύο ταινιών.

H πολυαναμενόμενη μαύρη κωμωδία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος» του Αλέξανδρου Ρήγα, έχει ημερομηνία πρεμιέρας.

Η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στο Mega το 2000 και που γνώρισε τεράστια επιτυχία αν και διακόπηκε πριν την ολοκλήρωσή της, έρχεται 25 χρόνια μετά, στη μεγάλη οθόνη, με τη μορφή δύο ταινιών.

Το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» είναι το πρώτο κεφάλαιο μιας κινηματογραφικής ιστορίας που θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια. Παρακολουθεί τέσσερις γυναίκες καθώς αντιμετωπίζουν το σκοτεινό παρελθόν που σημάδεψε τη ζωή τους και επιχειρούν να πάρουν την εκδίκηση, που ποτέ δεν ξέχασαν. Με τόλμη, χιούμορ και μια αναρχική, σχεδόν παιδική διάθεση, οι ηρωίδες διεκδικούν τη δική τους δικαίωση.

Η πρώτη ταινία ανοίγει τον δρόμο για μια ιστορία ανατροπών, συγκίνησης και μαύρης κωμωδίας, θέτοντας τις βάσεις για την καταιγιστική συνέχεια που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος.

{https://youtu.be/UiY97bVKlMk?si=H0dz8OV7sYrLZ4T2}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρώτο μέρος θα κάνεις πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 8 Ιανουαρίου 2026.



Σύνοψη



Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους.



Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει. Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Με μαύρο χιούμορ, ένταση και στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις, Μωρή; Πρώτο Μέρος» εγκαινιάζει την κινηματογραφική εποχή μιας εμβληματικής ιστορίας αυτοδικίας που θα κορυφωθεί στο «Δεύτερο Μέρος».

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη), Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ), Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου), Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου) και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς).

Συμμετέχουν: Ταξιάρχης Χάνος (Παπαλάμπρος), Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος), Κώστας Φιλίππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης), Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark), Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη), Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη), Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπντούλ), Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης), Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου), Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος), Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά), Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης), Τραϊάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο), Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος), Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής). Και η Πέμη Ζούνη.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγός: Παντελής Καλατζής

Εκτέλεση παραγωγής: Showtime Productions

Διευθυντής φωτογραφίας: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος

Ηχολήπτης: Χρήστος Λουλούδης

Σκηνογράφος: Λία Ασβεστά

Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα

Διανομή: GD Plus Productions