Η πρώτη ταινία έρχεται στα σινεμά στις 13 Νοεμβρίου.

Η Showtime Productions Greece έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ από την μαύρη κωμωδία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος» και είναι πραγματικά απολαυστικό.

Η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στο Mega το 2000 και που γνώρισε τεράστια επιτυχία αν και διακόπηκε πριν την ολοκλήρωσή της, έρχεται 25 χρόνια μετά, στη μεγάλη οθόνη, με τη μορφή δύο ταινιών:

«Τέσσερις γυναίκες, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφείο, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια. Μια παλιά υπόσχεση τις δένει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία. Με αρχικό στόχο ένα προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο, γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα: τίποτα δεν συμβαίνει όπως το είχαν φανταστεί. Κάθε τους βήμα φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις, κωμικοτραγικές γκάφες και ανατροπές που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

{https://youtu.be/77CLNX-czhw?si=LoW_4HLT5BtjStXy}

Η παραγωγή της ταινίας είναι του Παντελή Καλατζή και της Showtime Productions και το σενάριο και η σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα.

Το σενάριο της ταινίας είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου.

Η μαύρη κωμωδία του Mega δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι η σειρά από την αρχή σημείωνε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, τα γυρίσματα της σειράς τελικά διακόπηκαν κατά το γύρισμα του 7ου επεισοδίου (το οποίο παρέμεινε και ημιτελές), αφήνοντας την εξέλιξη της υπόθεσης στο πιο ενδιαφέρον της σημείο: στη στιγμή της κατά πρόσωπο αντιπαράθεσης των τεσσάρων πρωταγωνιστριών με τον «εχθρό» τους.

Και έτσι δεν μάθαμε τι απέγιναν τελικά αυτά τα τέσσερα κορίτσια που αφού είχαν κακοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία αποφάσισαν κάποια στιγμή να εκδικηθούν τον υπεύθυνο: τον κοινωνικό λειτουργό του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τον άνθρωπο που τις κακοποιούσε σεξουαλικά και που έχει μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα από την Αμερική ως προστάτης των, ανά τον κόσμο, κακοποιημένων παιδιών.

Η Αλέκα, η Ντομινίκ, η Φωφώ και η Πόπη τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Και κατέστρωσαν τα σχέδιά τους, που όμως … έμειναν στη μέση.

Η ταινία παρακολουθεί τις ζωές τεσσάρων γυναικών, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, οι οποίες συναντιούνται αρχικά κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής τους σε ένα ορφανοτροφείο όπου κακοποιούνται σεξουαλικώς και κατ’ εξακολούθηση από έναν κοινωνικό λειτουργό, τον Γεράσιμο Μαντά, και ορκίζονται κάποτε να πάρουν εκδίκηση. Τώρα ξανασυναντιούνται με σκοπό να κάνουν πράξη την υπόσχεσή τους.

Και έτσι, θα μάθουμε πώς ολοκληρώνεται το σχέδιο εκδίκησης των τεσσάρων γυναικών, τις όποιες συνέπειες των πράξεων τους και τον αντίκτυπο που αυτή η πράξη θα έχει στην ελληνική κοινωνία του σήμερα.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Νοεμβρίου.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά)



Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη)

Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ)

Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου)

Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου)

και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς)



Συμμετέχουν



Ταξιάρχης Χάννος (Παπαλάμπρος)

Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος)

Κώστας Φιλιππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης)

Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark)

Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη)

Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη)

Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπτούλ)

Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης)

Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου)

Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος)

Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά)

Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης)

Τραιάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο)

Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος)

Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής)

και η Πέμη Ζούνη

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγός: Παντελής Καλατζής

Διανομή: GD PLUS