Αναλυτικά οι νέες εισφορές ανά κατηγορία.

Αναβάλλεται για τρίτη φορά ο υπολογισμός των αυξήσεων στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από 1/1/2026 όπως είχε γράψει το Dnews.

Κι αυτό διότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τον δείκτη μισθών θα οδηγούσε σε αυξήσεις έως και 5%, γεγονός που θεωρείται οικονομικά δυσβάστακτο για τους επαγγελματίες και πολιτικά κοστοβόρο για την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ «για το έτος 2026, τα ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών και Εργατών Γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ), προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (2025), με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναμένεται να εκδοθεί. Από 1/1/2027 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει».

Έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένεται αύξηση 2,4% στις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι το νέο σύστημα αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και για τους αγρότες, που τελικά θα εφαρμοστεί από 1.1 2027 έχει ψηφιστεί από το 2020 με τον νόμο 4670 (νόμος Βρούτση), ο οποίος αντικατέστησε τις εισφορές βάσει εισοδήματος που είχε θεσπίσει ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Από 1/1/2025 θα έπρεπε, βάσει νόμου, να αυξάνονται κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών. Επειδή ο δείκτης μισθών θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες αυξήσεις, η εφαρμογή του πήρε αναβολή για το 2025 και πήγε για το 2026. Όπως προκύπτει όμως παίρνει για άλλη μία χρονιά αναβολή για να εφαρμοστεί το 2027.

Να σημειωθεί ότι η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον Απρίλιο του 2024 για να υπολογίσει τον δείκτη μισθών δεν έχει ακόμη βγάλει το πόρισμά της, ενώ η προθεσμία για την υποβολή του στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκπνέει εντός του τρέχοντα μήνα.

Με τη νέα παράταση οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν ντε φάκτο μικρότερη της αναμενόμενης αύξηση στις ασφαλιστικές τους εισφορές καθώς θα αυξηθούν κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού για το 2025 που εκτιμάται στο 2,6% αντί 5% ή 5,5% που θα αυξάνονταν με το δείκτη αύξησης μισθών.

Έτσι οι επιβαρύνσεις θα μειωθούν στο μισό και οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αυξηθούν από 5 έως 16 ευρώ βάσει πληθωρισμού.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται:

από 5 έως 16 ευρώ μηνιαίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους,

από 1 έως 2 ευρώ για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση,

από 0,70 έως 1,10 ευρώ για όσους καταβάλλουν εισφορές εφάπαξ παροχής,

και από 3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες.

Οι νέες εισφορές ανά κατηγορία

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

1 η κατηγορία: 244,65 → 250,53 ευρώ

2 η κατηγορία: 293,59 → 300,64 ευρώ

3 η κατηγορία: 351,84 → 360,28 ευρώ

4 η κατηγορία: 422,90 → 433,05 ευρώ

5 η κατηγορία: 506,78 → 518,95 ευρώ

6 η κατηγορία: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1 η κατηγορία: 45,43 → 46,52 ευρώ

2 η κατηγορία: 54,76 → 56,07 ευρώ

3 η κατηγορία: 65,25 → 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

1 η κατηγορία: 30,29 → 31,02 ευρώ

2 η κατηγορία: 36,12 → 36,99 ευρώ

3 η κατηγορία: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)

1 η κατηγορία: 145,63 → 149,13 ευρώ

2 η κατηγορία: 174,74 → 178,93 ευρώ

3 η κατηγορία: 209,69 → 214,72 ευρώ

4 η κατηγορία: 251,63 → 257,67 ευρώ

5 η κατηγορία: 302,90 → 310,17 ευρώ

6 η κατηγορία: 394,94 → 404,43 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία ασφαλίζονται οι 8 στους 10 μη μισθωτοί με βάση την πρώτη επίσημη απογραφή που ανήρτησε ο ΕΦΚΑ για την κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών στις ασφαλιστικές κατηγορίες που ισχύουν από την 1/1/2025.

Ενώ ενδεικτικό είναι ότι μόνο 1 στους 10 επιλέγει να ασφαλιστεί στην 6η και υψηλότερη κατηγορία.

Η πρώτη κατηγορία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης και ειδικά στην 5η και 6η κατηγορία, όπου οι συντάξεις θα είναι διπλάσιες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών) που άρχισε να δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ σε σύνολο 1.258.211 μη μισθωτών με δραστηριότητα πάνω από 5 έτη, οι 972.261 (77,2%) είναι ασφαλισμένοι στην πρώτη κατηγορία. Από αυτούς, οι 637.208 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 335.053 αγρότες (πρώην ΟΓΑ).

Η μηνιαία εισφορά σύνταξης στην πρώτη κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών είναι 180,58 ευρώ και των αγροτών 106,02 ευρώ.