Μετά το διήμερο ηλιοφάνειας, έρχεται από αύριο Κυριακή (25/01) ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα πλήξει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά και έπειτα τα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στο Ιόνιο θα πνέουν από αύριο ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι τα 7 μποφόρ στην Κέρκυρα και στα γύρω νησιά ενώ από τη Δευτέρα θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάσουν και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Από το βράδυ της Κυριακής οι άνεμοι και οι βροχές θα ενταθούν σε όλη τη χώρα.

Τη Δευτέρα (26/01), όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου θα κάνει την εμφάνισή του το κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα και το οποίο θα επηρεάσει και την Αττική. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το κύμα αυτό δε θα έχει την ίδια ένταση με την προηγούμενη κακοκαιρία αλλά θα είναι αρκετά ισχυρό. Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, με τους ανέμους να πνέουν ισχυροί, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να είναι, επίσης, σε χαμηλά επίπεδα.

Την Τρίτη (27/01) και την Τετάρτη (28/01) ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος ενώ την Πέμπτη (29/01) θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και στα νότια της χώρας.

