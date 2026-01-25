Τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

Σε τροχιά παρατεταμένης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς –σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Σάκη Αρναούτογλου– αναμένονται τρία διαδοχικά κύματα με βροχές, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας τις επόμενες ημέρες.

Τρία διαδοχικά συστήματα με πολλές βροχές

Σε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του STAR επισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι μετά το σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας, από σήμερα Κυριακή νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο.

Όπως σημειώνει, στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά, ενώ από τη Δευτέρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Τη Δευτέρα (26/01), όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου θα κάνει την εμφάνισή του το κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα και το οποίο θα επηρεάσει και την Αττική. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το κύμα αυτό δε θα έχει την ίδια ένταση με την προηγούμενη κακοκαιρία αλλά θα είναι αρκετά ισχυρό. Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, με τους ανέμους να πνέουν ισχυροί, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

