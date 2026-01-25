Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός ενός 37χρονου Αμερικανού, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες χθες στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε έναν δρόμο της πόλης. Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε αμέσως ότι ο άνδρας θα έθετε σε κίνδυνο τους πράκτορες, κάτι που είχε κάνει και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

{https://www.youtube.com/watch?v=7CD3nSQbX0E}

{https://www.youtube.com/watch?v=m_aV3PjclK4}

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς και την έκκληση της τοπικής αστυνομίας για ηρεμία, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ σε πάρκο στη Μινεάπολη για να καταγγείλουν τη βία, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, ενώ στο πολιτικό πεδίο οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, απειλώντας να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, που κινδυνεύει με εκ νέου παράλυση στα τέλη του μήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=QGs58kLLEFU}

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές. «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην πολιτεία του.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fsmj56PUdMY}

«Ήταν εκεί για να διαπράξει βία», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ αποκάλεσε τον Άλεξ Πρέτι «δολοφόνο» σε μήνυμα που αναδημοσίευσε στο X ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.