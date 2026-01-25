Όσο για την τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε τον θυμό του για την έλλειψη απαντήσεων.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και άσκησε κριτική- μεταξύ άλλων- στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της περί άμβλωσης.

«Της είχε και έχει όλος ο κόσμος τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί ολοκληρωτικά από μία άποψή της, η οποία δεν ξέρω κι αν είναι η άποψή της, μετά πήγε να την ανασκευάσει από ό,τι είδα.

«Η κυρία αυτή έχει αποφασίσει να κριθεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το στίβο τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ας ακούσουμε αν έχει πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι αυτό και ο κόσμος θα κρίνει» απάντησε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Όσο για την τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε τον θυμό του για την έλλειψη απαντήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxix9mytc21?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαι ακόμα θυμωμένος όταν το σκέφτομαι. Όχι μόνο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη όπως συνέβη, ούτε μόνο γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις της προκοπής, αλλά γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε τρένα. Δεν φτιαχτήκανε δηλαδή στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής να βάλει το παιδί του σε ένα τρένο».

«Αυτό που λέγαμε παλιά στα αστεία ότι «ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα», αρχίζει και δεν είναι αστείο πια. Έγινε κάτι το οποίο ήταν ένα μείγμα πολλών πραγμάτων, κακοδιαχείρισης, ατυχίας, αστοχίας, ανθρώπων που δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Ούτε ερευνήθηκε σωστά, ούτε πήραμε απαντήσεις, ούτε οι άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους πήραν απαντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει το πιο σκληρό πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μπαίνω στη θέση τους δηλαδή και με τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα» τόνισε ο Μίλτος Πασχαλίδης.