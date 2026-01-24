Ποια σχολεία θα είναι κλειστά ή θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο τη Δευτέρα 26/1.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 26/1 ή θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας ή λόγω εργασιών αποκατάστασης που θα λάβουν χώρα στις σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά η λίστα με τα σχολεία:

Δήμος Διονύσου

Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 δεν θα λειτουργήσει ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Άνοιξης.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από τη Διεύθυνση Ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής, για έλεγχο στο πρανές του ρέματος επί της οδού Νιόβης.

«Η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων αποτελεί για τον Δήμο μας απόλυτη προτεραιότητα. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ενημέρωση. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δήμος Αμαρύνθου

Την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Παιδικών Σταθμών της Αμαρύνθου ανακοίνωσε ο Δήμος, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής και προστασίας των μαθητών.