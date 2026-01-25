Αναλυτικά πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Παροχών.

Το Μητρώο Παροχών θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης των κοινωνικών επιδομάτων από την ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χορηγούνται οι κρατικές ενισχύσεις.

Με την πλήρη ενεργοποίησή του, εντός του 2026, θα συγκεντρώνονται σε μία ενιαία ψηφιακή βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν τα επιδόματα και τους δικαιούχους τους, δημιουργώντας για κάθε πολίτη ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ.

Μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων εισοδηματικών, περιουσιακών και οικογενειακών δεδομένων, το σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό ή περιοδικό χρόνο την επιλεξιμότητα για κάθε παροχή. Παράλληλα, θα εντοπίζονται περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης επιδομάτων ή λήψης ενισχύσεων χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων.

Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Παροχών

Αρχικά, το Μητρώο θα συγκεντρώνει δεδομένα από όλους τους φορείς που χορηγούν επιδόματα και παροχές. ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και λοιποί οργανισμοί θα διαβιβάζουν σε τακτική βάση στοιχεία για τα είδη των παροχών, τα ποσά, τη διάρκεια καταβολής και τους δικαιούχους. Τα δεδομένα θα ενοποιούνται σε μία κεντρική βάση, ώστε όλες οι πληροφορίες να καταγράφονται με κοινά πρότυπα.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των δικαιούχων. Κάθε παροχή θα συνδέεται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ και, όπου απαιτείται, με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως ο ΑΜΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται για κάθε πολίτη ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ παροχών, στο οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ενισχύσεων που λαμβάνει.

Αμέσως μετά, το σύστημα θα προχωρά στη χαρτογράφηση και την κατηγοριοποίηση των παροχών. Τα επιδόματα θα ταξινομούνται ανά τύπο, ανά κοινωνικό σκοπό και ανά κριτήρια χορήγησης. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό περιπτώσεων αλληλοεπικάλυψης ή ταυτόχρονης λήψης παροχών με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Κατόπιν θα ενεργοποιούνται οι αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων. Το Μητρώο θα ελέγχει εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, οικογενειακή κατάσταση και λοιπά δεδομένα που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα, αξιοποιώντας πληροφορίες από φορολογικές δηλώσεις και άλλα μητρώα του Δημοσίου. Με βάση τα ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα αξιολογείται αν ο πολίτης πληροί τις προϋποθέσεις για κάθε παροχή.

Μετά τις διασταυρώσεις, θα προκύπτει το αποτέλεσμα αξιολόγησης. Για κάθε επίδομα θα καθορίζεται αν ο δικαιούχος θα θεωρείται επιλέξιμος, μη επιλέξιμος ή αν η υπόθεση θα τίθεται σε καθεστώς επανεξέτασης. Περιπτώσεις με αντικρουόμενα στοιχεία ή αυξημένο κίνδυνο παρατυπιών θα οδηγούνται σε περαιτέρω έλεγχο.

Στο επόμενο στάδιο το Μητρώο θα ελέγχει τη σωρευτική λήψη παροχών. Θα εξετάζεται αν ένας πολίτης λαμβάνει πολλαπλά επιδόματα που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια ή καλύπτουν την ίδια ανάγκη. Στόχος θα είναι η άρση στρεβλώσεων και η δικαιότερη κατανομή των κοινωνικών πόρων.

Όταν εντοπίζονται ευρήματα, θα ενεργοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι. Οι υποθέσεις υψηλού κινδύνου θα εξετάζονται είτε μέσω πρόσθετων αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων είτε μέσω διοικητικών ελέγχων, με δυνατότητα ζήτησης συμπληρωματικών στοιχείων από τους πολίτες.

Παράλληλα, θα προβλέπεται ενημέρωση των δικαιούχων. Κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό προφίλ παροχών του και να βλέπει ποια επιδόματα θα είναι ενεργά, ποια σε εκκρεμότητα και ποια δεν θα εγκρίνονται, καθώς και τους λόγους όπου αυτό θα επιτρέπεται.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα ακολουθεί η εκκαθάριση και η καταβολή των επιδομάτων από τους αρμόδιους φορείς, με ενσωματωμένους πλέον τους ελέγχους του Μητρώου. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα ενεργοποιούνται διαδικασίες επιστροφής ή συμψηφισμού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, το Μητρώο θα λειτουργεί δυναμικά και σε συνεχή βάση. Κάθε μεταβολή σε εισόδημα, περιουσία ή οικογενειακή κατάσταση θα ενημερώνει το σύστημα και θα επανεξετάζει αυτομάτως την επιλεξιμότητα, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο διαρκούς ελέγχου και επικαιροποίησης των κοινωνικών παροχών.