...Το σκέφτεται να παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που είναι και επισήμως υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Τον αγιασμό των γραφείων επί της οδού Σολωμού στο Ψυχικό θα τελέσει μάλιστα ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας και Νέου Ηρακλείου κκ Γαβριήλ.

Τα εγκαίνια θα αποτελέσουν μια μίνι συγκέντρωση, ενώ φέρεται να το σκέπτεται να παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο μόνος λόγος που μπορεί να μην πάει είναι πως μπορεί να υπάρξουν γκρίνιες από άλλους υποψήφιους.

Και μεταξύ μας, καλύτερο εκπρόσωπο θα μπορούσε να βρει;

Β.Σκ.