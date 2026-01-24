Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αμερικανικές πολιτείες. Eκατομμύρια άνθρωποι στο έλεος του ψύχους.

«Ιστορικών διαστάσεων χειμερινή κακοκαιρία» πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες.

Η σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία πλήττει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις, προβλήματα στις υποδομές και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Πάνω από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υδράργυρος έχει φτάσει μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Το κύμα ψύχους που διέρχεται από τη Μινεσότα προκάλεσε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα: μακαρόνια που παγώνουν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχνονται στον αέρα, ένα φαινόμενο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και απεικονίζει με τρόπο «οπτικό» την ακραία θερμοκρασία.

{https://x.com/foxweather/status/2014888478966739245}

Χαοτικές σκηνές καταγράφονται σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με τη μηδενική ορατότητα να καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση. Στην Αϊόβα, ισχυροί άνεμοι παραλίγο να παρασύρουν ημιφορτηγό. Σύμφωνα με το NBC News, οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δέκα ημέρες, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών.

{https://x.com/LiveStormChaser/status/2014925404662886619}

{https://www.youtube.com/watch?v=RW6C2VzHSOk}

{https://www.youtube.com/watch?v=pA5CMv9li8I}

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αμερικανικές πολιτείες

Από τη Νέα Υόρκη έως το Τέξας, συνολικά 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ψύχους των τελευταίων ετών. Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησε για «επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες», με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Μινεσότα, ο υδράργυρος κατρακύλησε έως και τους -50 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Σικάγο η λίμνη Μίσιγκαν έχει παγώσει σχεδόν πλήρως, με θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία -30 έως -40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

{https://www.youtube.com/watch?v=cRVZ-SB9Y1Y}

{https://x.com/CGTNOfficial/status/2014964008714137986}

Το Associated Press μεταδίδει ότι η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 150 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τον κύριο φόβο να αφορά διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

{https://x.com/38divan/status/2015031193842909375}

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα πολικού ψύχους δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Ένα δεύτερο μέτωπο παγετού από τον Καναδά αναμένεται να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, παρατείνοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες και αυξάνοντας τους κινδύνους για τις μετακινήσεις και τις υποδομές.