Όπως φανέρωσε, δεν είχε τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες και αγόρασε για να βλέπει τα επεισόδια.

Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε καλεσμένη χθες Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην «Αγκαλιά του Φάνη» για μια πιο εναλλακτική συζήτηση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε για το γεγονός πως είχε επιλέξει να μην έχει τηλεόραση στο σπίτι της μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες» αλλά και στις οικονομικές της απολαβές.

«Πότε να δεις το σίριαλ που κάνεις στην τηλεόραση; Είσαι σε ένα 12ωρο γύρισμα, μετά μπορεί να έχεις παράσταση ή πολλή διάβασμα. Ε, πότε να δεις τηλεόραση; Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις “Άγριες Μέλισσες”. Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια και να δουλεύω πάνω σ’ αυτό» αποκάλυψε η Μαρία Κίτσου.

«Πριν τις Μέλισσες, ήσουν άφραγκη;» ρώτησε τότε, απρόσμενα, ο οικοδεσπότης του late night για να ξεσπάσει σε γέλια η καλεσμένη του και να αποκριθεί ως εξής. «Γιατί μετά, τι; Ότι… επειδή πήρα μια τηλεόραση; Θες Ε9, τι θες;».

«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρόλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες» ρώτησε στη συνεχεία ο Φάνης Λαμπρόπουλος για να γελάσει, ξανά, η Μαρία Κίτσου και να απαντήσει στη σατιρική εκπομπή του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής, «νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Φ.Λ.: Νομίζω ότι έβγαλες περίπου στα 100.000 με 200.000 χιλιάρικα.

M.K.: Την πρώτη σεζόν;

Φ.Λ.: Λάθος επάγγελμα κάνω.

