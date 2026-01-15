Παρά τη βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποκαλυπτική είναι η μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες σε φόρους και εισφορές.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO, Δεκέμβριος 2025), το 2025 εργαστήκαμε 177 ημέρες για το κράτος - δύο ημέρες λιγότερες από το 2024, καθώς φέτος παρατηρήθηκε μια σχετική αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Ως προς την συνολική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι το έτος 2025 είχαμε αύξηση των εσόδων από φόρους της τάξης του 2,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2025.

Πάνω από τα μισά φορολογικά έσοδα (55,1%) του κράτους προέρχονται από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή από έμμεσους φόρους, οι οποίοι αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του κράτους. Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 3,6%, ενώ τα έσοδα από τους ΕΦΚ εμφανίζουν αύξηση περίπου 1,8% έναντι του στόχου.

Η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα πριν την κρίση είχε χαμηλή φορολογική επιβάρυνση αλλά και σημαντικά ελλείμματα στον προϋπολογισμό της.

Το 2009, η Ελλάδα βρισκόταν πολύ χαμηλά στην κατάταξη της φορολογικής επιβάρυνσης, στην 19η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το φορολογικό βάρος αντιστοιχούσε σε 150 ημέρες εργασίας για το κράτος και ήταν σαφώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που αντανακλά το προ κρίσης μοντέλο χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης.

Το 2015 η εικόνα άλλαξε δραματικά. Η Ελλάδα ανέβηκε στην 11η θέση, με φορολογικό βάρος που αντιστοιχούσε σε 179 ημέρες εργασίας. Σε σχέση με το 2009 πρόκειται για αύξηση σχεδόν 29 ημερών εργασίας για το κράτος.

Εκείνη τη χρονιά η Ελλάδα βρισκόταν πλέον πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, σηματοδοτώντας μια καθαρή αναστροφή της σχετικής της θέσης.

Από το 2020 και μετά, μέσα στην πανδημία και την περίοδο ανάκαμψης, το φορολογικό βάρος παραμένει υψηλό, αλλά με διακυμάνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το φορολογικό βάρος ανέρχεται το 2020 στο 49,7%, το 2021 μειώνεται στο 48,6%, το 2022 αυξάνεται ξανά στο 50,3% και το 2023 υποχωρεί στο 48,4%.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025 εκτιμούν πως η φορολογική επιβάρυνση ανήλθε στο 48,6% για το έτος, επίπεδο χαμηλότερο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Την ίδια χρονιά, η ΕΕ βρίσκεται στο 49,9%, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται με χαμηλότερο φορολογικό βάρος - περίπου 1,3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ποιοι πληρώνουν τους περισσότερους φόρους

Οι χώρες με τις περισσότερες ημέρες εργασίας για το κράτος παραμένουν σχετικά σταθερές καθ’ όλη την περίοδο που εξετάζει η μελέτη το ΚΕΦΙΜ

Στην κορυφή βρίσκονται το Λουξεμβούργο και η Δανία, με πολύ υψηλή φορολογική επιβάρυνση, που μεταφράζεται σε πάνω από 185 -190 ημέρες εργασίας τον χρόνο.

Πολύ κοντά ακολουθούν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, όλες με επίπεδα που κινούνται γύρω ή πάνω από τις 180 ημέρες.

Πρόκειται κυρίως για χώρες με εκτεταμένο κράτος πρόνοιας και υψηλές εισφορές και φόρους.

Στον αντίποδα, τις λιγότερες ημέρες εργασίας για το κράτος έχουν διαχρονικά χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία βρίσκονται σταθερά στο χαμηλότερο άκρο της κατάταξης, με περίπου 140–145 ημέρες εργασίας.

Χαμηλά κινούνται επίσης η Λιθουανία, η Λετονία, η Πολωνία και σε ορισμένα έτη η Ιρλανδία, όλες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση εδώ.