Την άποψη ότι με τις σημερινές διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, δεν γίνεται η Νέα Αριστερά να επιλέξει τον δρόμο της καταγραφής, κατέθεσε κατά την παρέμβασή του στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, που εντάσσεται στο «στρατόπεδο» της ηγεσίας.

Ο βουλευτής του κόμματος σημείωσε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά την εισηγητική του ομιλία, δεν κατέθεσε «την προσωπική του άποψη, αλλά την ιδρυτική συμφωνία σχηματισμού της ΝΕΑΡ». Παράλληλα, απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία, τόνισε πως «το να αμφισβητείται η ιδρυτική συμφωνία, είναι θεμιτό. Αλλά το τίμιο είναι να αμφισβητήθει ευθέως. Όχι με έναν πόλεμο φθοράς. Αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση».

Επεσήμανε ότι υπάρχει η δυνατότητα κοινής πορείας. «Αρκεί να μην επιλέξουμε τον δρόμο της αναδίπλωσης και της απλής καταγραφης. Μπορεί να αρμοζε τη δεκαετία του 2000 αλλά δεν αρμόζει στη σημερινη συνθήκη».

Όπως είπε στην αρχή της τοποθέτησης του, «βρισκόμαστε σε συνθήκη πλήρους κατάρρευσης του μεταπολεμικού στάτους κβο και το ενδεχόμενο ενός γενικευμενου πολέμου μπαίνει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά: στις προηγούμενες περιπτώσεις όμως υπήρχε μια προσπάθεια άρθρωσης νομικου επιχειρήματος ότι αυτό που έκαναν ήταν σε ευθυγράμμιση με το διεθνές δίκαιο. Σήμερα αυτό το πρόσχημα δεν υπάρχει. Ο Τραμπ είπε ότι το μόνο που τον περιοριζει είναι η προσωπική του ηθική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ιμπεριαλισμος ο ένας ιμπεριαλισμος και ο άλλος.

Είναι άλλη η παγκόσμια συνθήκη. Η Ευρώπη και η Ελλάδα σε αμηχανία βρίσκονται σε στρατηγική διαρκών υποχωρήσεων απέναντι στη στάση των ΗΠΑ. Αυτό συναρτάται με τη στροφή της Ευρώπης σε μια πολεμική οικονομία. Στην Ελλάδα μια κυβέρνηση εφαρμόζει μια σκληρή ταξική νεοφιλελεύθερη πολιτική με ένα καταρρέον σύστημα αντίβαρων απέναντι στην κυβερνητική αυθαιρεσία. Τη δεκαετία του 90 μιλούσαμε για την κοινωνία των 2/3. Τώρα μιλάμε για την εξουσία του 1/5 που όμως αρκεί για να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία επειδή το υπόλοιπο 75% είναι ρευστοποιημενο. Δεν είναι δυνατον να μη μιλάμε για κυβερνητική αριστερά αφού οι αντικειμενικοί όροι ειναι εκεί. Δε μπορώ να διανοηθω μια πρόταση απλής καταγραφής, small and beautiful».