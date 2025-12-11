Στην παρούσα συγκυρία, φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τη στήριξη του «στρατοπέδου» Πολάκη, που επιθυμεί να διατηρήσει το κόμμα τη δική του πορεία, ανεξάρτητα από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Προβληματισμό σε αρκετούς βουλευτές και στελέχη της Κουμουνδούρου προκάλεσε η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να διατηρήσει τους υψηλούς τόνους έναντι του Αλέξη Τσίπρα και να απαντήσει για τρίτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, στα όσα είπε στο «Παλλάς», ο πρώην πρωθυπουργός.

Παράλληλα, όμως, η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως ικανοποιεί πλήρως την πλευρά του Παύλου Πολάκη, με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, να μην κρύβουν την ικανοποίηση τους για το περιεχόμενο της ομιλίας του.

Υψηλοί τόνοι Φάμελλου

Πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου υπήρχε αγωνία για τη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές του κόμματος, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Και κυρίως, μετά το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της «Αυγής» που θεωρήθηκε ευθεία επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και ενόχλησε πολλά από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Τελικά, συζήτηση εφ’ όλης της ύλης δεν πραγματοποιήθηκε. Και έτσι, αποφεύχθηκε μια αντιπαράθεση που έφερνε σε ακόμα δυσκολότερη θέση το κόμμα. Στην πραγματικότητα, το «θερμό επεισόδιο» απετράπη επειδή οι βουλευτές που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν έλαβαν τον λόγο.

Όμως, αντιλήφθηκαν πλήρως ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στον κ.Τσίπρα. Επανέλαβε ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», ότι «η ενότητα δεν είναι σύνθημα: είναι πολιτική επιλογή» και πως «βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ, το πρόγραμμα πάνω από τις “καρέκλες”».

Και φαίνεται να υπήρξε ενόχληση για όλα τα παραπάνω, καθώς εκείνοι επέλεξαν να μη δυναμιτίσουν το κλίμα ενόψει της κρίσιμης μάχης του Προϋπολογισμού. Αντίθετα, θεωρούν ότι η ηγεσία προτίμησε να διατηρήσει το κλίμα έντασης.

Ικανοποίηση Πολάκη

Και αν οι βουλευτές «γέρνουν» καθαρά προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, δεν ενθουσιάστηκαν με τα όσα άκουσαν από τον Σωκράτη Φάμελλο, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και με τα στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη.

Μπορεί ο χανιώτης βουλευτής να απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, παραμένοντας στην Κρήτη, επισκεπτόμενος αγροτικά μπλόκα στα Χανιά, όμως πρόσωπα που ανήκουν στη δική του «σφαίρα επιρροή», δήλωναν απόλυτα ικανοποιημένα από τα λεγόμενα Φάμελλου.

