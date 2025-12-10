To Ladose ανήκει στην κατηγορία των SSRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης) που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, με συγκριτικά λίγες παρενέργειες.

Όπως είχαν ανακοινώσει σχετικά η Φαρμασέρβ-Λίλλυ και η Φαρμασέρβ Ελλάς, από την 01/12/25 το Ladose σταμάτησε να διατίθεται από τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ και άρχισε να διατίθεται με άλλη εμπορική ονομασία από τη Φαρμασέρβ Ελλάς.

Το νέο σκεύασμα θα κυκλοφορεί σε συσκευασία των 28 καψουλών των 20mg φλουοξετίνης με νέο κωδικό ΕΟΦ.

Σημειώνεται πως η Eli Lilly πήρε την απόφαση να διακόψει την κυκλοφορία της φλουοξετίνης παγκοσμίως για να επενδύσει σε καινοτόμα φάρμακα και δεν σχετίζεται με θέματα ποιότητας ή ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Κόσμο, η Φαρμασέρβ Ελλάς προνόησε να υπάρξει συνέχεια της διαθεσιμότητας της φλουοξετίνης στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η θεραπεία των 100 χιλιάδεων και πλέον ασθενών που λαμβάνουν το φάρμακο κάθε μήνα.