Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου;

Για τρίτο εικοσιτετράωρο η Έλενα Παπαρίζου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ύστερα από την αδιαθεσία που αισθάνθηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice».

Η έντονη ενόχληση και το άλγος, ήταν εκείνα που την έκαναν να μεταφερθεί εσπευσμένα σε θεραπευτήριο, ενώ έκτοτε, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οι γιατροί, την παρακολουθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία του επεισοδίου και να δοθεί η κατάλληλη αγωγή.

Μάλιστα, λόγω της κατάστασης της υγείας της, η τραγουδίστρια έχει αναβάλει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με τον Κωστή Μαραβέγια να παίρνει τη θέση της στο μουσικό διαγωνισμό. Μάλιστα, η Πέγκυ Ζήνα ήταν η τραγουδίστρια που ανέλαβε να χαρίσει τη φωνή της στη γιορτή που διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, στο Δήμο Περιστερίου για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Νέες εξελίξεις για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου

Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έγινε γνωστό πως η ερμηνεύτρια δεν έχει λάβει ακόμη το εξιτήριό της, ενώ αναμένεται να απουσιάζει και από το εορταστικό επεισόδιο του «The Voice», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, γυρίστηκε σήμερα.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό απόσπασμα, η Έλενα Παπαρίζου, αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο μέσα στο επόμενο εικοσιτετράωρο, ενώ μέλημα των θεράποντων ιατρών, είναι να υποβάλλουν την ερμηνεύτρια σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να αναγνωριστεί η αιτία του λιποθυμικού επεισοδίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deud8qdk9vqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, στην τραγουδίστρια επρόκειτο να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, ενώ σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, η τραγουδίστρια, είχε επισκεφτεί το θεραπευτήριο και μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες, λόγω στομαχικού άλγους: «Η γυναίκα έχει ξαναπάει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο πριν από κάποιες εβδομάδες για κοιλιακό άγχος, της έδωσαν κάποια χάπια. Το άγχος προφανώς εντάθηκε και γι’ αυτό είχε τον έντονο αυτό πόνο στο στομάχι», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.