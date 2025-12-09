Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Eλενα Παπαρίζου τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Minos Emi, η Ελενα Παπαρίζου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά τη χθεσινή πρόβα του «Voice of Greece» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Ελενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

«Η αγαπημένη μας Ελενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Πρωινό μου και τον Γιώργο Λιάγκα, η Έλενα Παπαρίζου είχε έντονο άλγος στην κοιλιακή χώρα και διεγνώσθη με υπερκόπωση και τα αποτελέσματα αυτής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-detj7pda3i0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανακοινώθηκε πως η θέση της στο The Voice, θα αντικατασταθεί προσωρινά από φίλο της και συνάδελφό της, έναν παλιό γνώριμο του διαγωνισμού.

Ο λόγος φυσικά για τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να βοηθήσει στην ολοκλήρωση των γυρισμάτων.