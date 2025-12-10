Αν και η ηθοποιός έχει παραδεχτεί πως θα υπάρξει γάμος στο προσεχές διάστημα, προτιμά να κρατά τις λεπτομέρειες του ευχάριστου γεγονότος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΗΑθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη φιλοξένησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο της εταιρείας ρούχων που έχουν δημιουργήσει μαζί, με πολλούς επώνυμους καλεσμένους να δίνουν το «παρών».

Η Αθηνά Οικονομάκου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, θέλησε να ξεκαθαρίσει τις πρόσφατες φήμες που την ήθελαν να παντρεύεται με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2026 στην Πάρο.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι, δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πώς κυκλοφόρησαν όλα αυτά. Ψέματα είναι. Θα φανεί στο μέλλον… Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Από τη δική της πλευρά, η Μαίρη Συνατσάκη σχολίασε με χιούμορ: «Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει».

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, έχοντας δίπλα της τον Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι, που βρίσκεται μαζί εδώ και αρκετούς μήνες, έχει καταφέρει να βρει ισορροπία παρά τη μεταξύ τους απόσταση, καθώς η καθημερινότητά τους μοιράζεται μεταξύ Μιλάνου και Αθήνας. Συχνά ταξιδεύουν και δημοσιεύουν κοινές στιγμές στα social media, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί.

Ο Μπρούνο Τσερέλα έχει ήδη γνωρίσει τα παιδιά της Αθηνάς, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχέση τους έχει προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο. Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι έχει υπάρξει πρόταση γάμου εκ μέρους του, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους βλέπουν το μέλλον τους από κοινού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deubnyp6xnop?integrationId=40599y14juihe6ly}