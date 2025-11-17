Στο Μιλάνο παρέα με τα παιδιά της και τον Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.

Για μία ακόμη φορά, η ηθοποιός, Αθηνά Οικονομάκου, βρέθηκε στο Μιλάνο για να περάσει μερικές ημέρες με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, ωστόσο, αυτή τη φορά στο πλευρό της είχε και τα δύο της παιδιά, τη Σιέννα και το Μάξιμο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για τη σχέση τους, ο Τσερέλα, κατοικεί μόνιμα στο Μιλάνο, επομένως όσες φορές δεν μπορεί ο ίδιος να βρεθεί στην Ελλάδα, η Αθηνά Οικονομάκου τον επισκέπτεται εκεί.

Το πρωί της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, λοιπόν, η γνωστή ηθοποιός, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από το χρόνο που πέρασε στο Μιλάνο με τον σύντροφό της και τα δύο της παιδιά, ενώ σύμφωνα με τις φωτογραφίες, παρακολούθησαν όλοι μαζί, αγώνα μπάσκετ.

Ο Μπρούνο Τσερέλα μάλιστα, φαίνεται να διατηρεί άκρως τρυφερές και φιλικές σχέσεις με τα παιδιά της αγαπημένης του, τα οποία είχε αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο της.

«Λίγες αξέχαστες μέρες στο Μιλάνο με τους αγαπημένους μου μικρούς ταξιδιωτικούς συντρόφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το να εξερευνάς καινούρια μέρη με παιδιά δεν είναι πάντα το πιο εύκολο, αλλά είναι πάντα το πιο μαγικό. Η περιέργειά τους, τα γέλια τους και ο ενθουσιασμός τους κάνουν κάθε στιγμή πιο φωτεινή. Είμαι ευγνώμων για αυτές τις όμορφες αναμνήσεις και για όλες τις περιπέτειες που μας περιμένουν ακόμα.

Μιλάνο, ήσουν υπέροχο — σε αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της δημοσίευσής της.

{https://www.instagram.com/p/DRJ_AAWjaWZ/?hl=el&img_index=1}