Από τον Πειραιά του GNTM – στο «Breakfast».

Μετά από μία συναρπαστική δοκιμασία αποχώρησης την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Μίγκλης, ήταν εκείνος που αποχώρησε από το πλατό του GNTM, έχοντας την πιο αδύναμη προσπάθεια και λήψη.

Η εν λόγω δοκιμασία, μετέφερε τους διαγωνιζόμενους και τους κριτές στον Πειραιά του 1950, ενώ τα μοντέλα έπρεπε να φωτογραφηθούν σε ομάδες των τριών και να κάνουν μία πασαρέλα, ενσαρκώνοντας ο κάθε ένας τον δικό του ρόλο.

Σε κάθε προσπάθεια, ένας θα έπρεπε να είναι ο πρωταγωνιστής και δύο άτομα στην θέση των props, θα έπρεπε να σαμποτάρουν ή να ενισχύσουν την προσπάθειά του.

GNTM 6 – Όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης

«Γενικότερα σαν άνθρωπος είμαι πιο μαζεμένος, είμαι συγκρατημένος. Είμαι λακωνικός και νομίζω φάνηκε και στον διαγωνισμό. Δηλαδή δεν ήμουν μέσα στα πράγματα, να λέω, να κάνω και να σχολιάζω, και πιστεύω αυτό μου στοίχισε την αποχώρησή μου», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης, μιλώντας για την προσωπικότητά του και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

«Είμαι έτσι μαθημένος από τους γονείς μου, δεν μου αρέσει να κάθομαι να σχολιάζω».

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στις ερωτήσεις των παρουσιαστών, ανέφερε πως το GNTM, είναι περισσότερο ριάλιτι, παρά μόντελιγκ: «Η αλήθεια είναι πως ίσως θα έπρεπε να δείξω πιο έντονο χαρακτήρα και να μπω πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος για την τηλεόραση και το όλο show».

«Δεν ξέρω τι έφταιξε», δήλωσε για την απόδοσή του στην τελευταία δοκιμασία αποχώρησης που συμμετείχε και συνέχισε: «Σίγουρα εγώ δεν τα πήγα καλά, δεν είχα μπει στο ρόλο. Γενικότερα, το GNTM, δεν έχει καμία σχέση με το μόντελιγκ, είναι ριάλιτι. Είναι καθαρά ριάλιτι, το μόντελιγκ, είναι άλλο πράγμα. Σίγουρα, (σ.σ μπορείς να κάνεις καριέρα βγαίνοντας), δεν το μηδενίζω το GNTM, απλά μέσω αυτού κάνει καριέρα στο μόντελιγκ».

«Μ’ άρεσε πάρα πολύ, πέρασα πολύ καλά. Γενικότερα, όλα τα παιδιά ήταν ανταγωνιστικά. Όχι από την αρχή του παιχνιδιού. Δεν ένιωσα τον τρελό ανταγωνισμό, απλά δεν είχα προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι», σημείωσε χαρακτηριστικά και αμέσως μετά, προβλήθηκε στην εκπομπή ένα στιγμιότυπο από την προσπάθεια του Μιχάλη.

Μιλώντας για το σετ της Παρασκευής και τον τρόπο με τον οποίο χωρίστηκαν οι ομάδες από τη Μιχαέλα, ο ίδιος, ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια του σετ, υπήρχε μία ένταση, είναι δύσκολο να αφοσιωθώ γιατί δεν είχα σκεφτεί καν να δω τι θα κάνω. Γενικότερα, σε όλη μου την πορεία δεν μου έβγαινε… δεν ήταν τόσο να ακούς τους κριτές. Υπήρχε αυτό ότι σε σχολίαζαν (σ.σ οι κριτές) και δεν μπορούσα. Από τους συμπαίκτες δεν με πείραζαν τα σχόλια…. Είχες τρία λεπτά να κάνεις το σετ, εμένα δεν μου ήταν εύκολο».

Για τη Μιχαέλα και το Γιώργο σημείωσε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ πως εξ’ αρχής με βάση στρατηγικής επέλεξε εμένα και τον Γιώργο. Εμένα με θεωρούσε έναν από τους πιο αδύναμους παίχτες, λόγω εμπειρία, τελικά σε καλό της βγήκε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη Μιχαέλα. Είναι διαγωνισμός, καλά έκανε και έπραξε έτσι…».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Ανέστη και στον ανταγωνισμό που φαίνεται να έχει ως προς όλους: «Ο Ανέστης, εξ αρχής, είχε μπει ανταγωνιστικά στο παιχνίδι και νομίζω το απέδειξε, είναι και καλός…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deau0lupsqpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, στον αέρα της εκπομπής, προβλήθηκαν και ορισμένα στιγμιότυπα από την ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Νάρκισσου και του Ανέστη οι οποίοι κατά τη διάρκεια του σετ, ο ένας προσπαθούσε να καλύψει τον άλλον. Η Μιχαέλα, είχε δώσει το μειονέκτημα στον Νάρκισσο.

Η Μιχαέλα, στην κάμερα της εκπομπής, δήλωσε πως τον επέλεξε επειδή ήταν ο πρώτος που είδε, ενώ με τη σειρά του ο Ανέστης ανέφερε πως του το έδωσε επίτηδες, για να φανεί ο Νάρκισσος ότι είναι καλό παίχτης.

Ο Νάρκισσος, παρ’ όλα αυτά, άνοιξε «πυρ» κατά του Ανέστη, λέγοντας πως ήθελε απλά να τον επισκιάσει την ώρα του σετ.

Ο Μιχάλης, σε αυτό το σημείο ανέφερε: «Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό να πω την αλήθεια, νομίζω η Μιχαέλα με τον Νάρκισσο, είχαν μία καλή σχέση…».