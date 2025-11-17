Με δυνατές εξελίξεις έρχεται απόψε το «Πόρτο Λεόνε».

«Πόρτο Λεόνε : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!

Δυνατές εξελίξεις απόψε με τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη να παίρνει μια απρόσμενη τροπή, ενώ ο Γρηγόρης βρίσκεται σε τρυφερό τετ -α-τετ με την Αγγελική.

«Πόρτο Λεόνε»: Όλες οι εξελίξεις, απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 17

Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταµατά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του.

Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλµένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα.

Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σηµειωµατάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος.

Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της… χωρίς να το αντιληφθεί.

Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ. Τέλος, όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

{https://www.youtube.com/watch?v=I4124fLIM-A}

Στο γραφείο του στο Πόρτο Λεόνε, ο Ηλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσσοβίτης) και η ερωμένη του Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) επιθεωρούν τα «ημίγυμνα» κάλλη της Λουίζας (Χριστίνα Στεφανίδη), την οποία ο Ηλίας θέλει να στείλει στον προπονητή του γιου του προκειμένου να τον σαγηνεύσει.

Ξαφνικά όμως ο Ηλίας ανακαλύπτει ότι το πολύτιμο τετράδιο στο οποίο σημειώνει τα επαγγελματικά του μυστικά που καθόλου δε θέλει να διαρρεύσουν έχει κάνει φτερά από το συρτάρι του.

Η Ρίτα, του θυμίζει αυτό που του είχε επισημάνει νωρίτερα, ότι δηλαδή είχε δει την Καίτη (Μαρθίλια Σβάρνα) να βγαίνει κρυφά από το γραφείο του – προσπαθώντας να μη γίνει αντιληπτή από κανέναν… Τι δουλειά είχε μόνη της στο γραφείο του αφεντικού ;

Ο Ηλίας ζητά από την Ρίτα – που είναι η μόνη στην οποία έχει πραγματικά εμπιστοσύνη να βρει την Καίτη και να την φέρει μπροστά του, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτή από τους άλλους και γίνει ντόρος…

{https://www.youtube.com/watch?v=EryL5N26j2s}

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) προσπαθεί να μάθει από τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) πού ήταν μέχρι τα ξημερώματα και όταν μαθαίνει ότι ήταν με την Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) ανησυχεί πολύ.

Το ένστικτο της μάνας την κάνει να βλέπει με κακό μάτι τον ερχομό της Αγγελικής στην εταιρεία και τη ζωή του γιου της, μια που η Αγγελική έχει έρθει συστημένη από την Αλεξάνδρα.

Ο Γρηγόρης, έρχεται σε ρήξη με τη μητέρα του, μια που ο έρωτας φαίνεται να τον έχει ήδη σημαδέψει με τα βέλη του.

Δεν μπορεί καν ν’ ασχοληθεί με το τι έγινε τον προηγούμενη το βράδυ στο σπιτικό τους με την Λένα και τη φυγή της… Έρχεται ο Ορέστης, ο αδερφός του και τους καλεί στο σαλόνι, όπου θέλει να τους μιλήσει ο πατέρας (Αντώνης Καρυστινός) και είναι πολύ αγριεμένος.

Ο Γρηγόρης, μένει μόνος στο δωμάτιό του, προσπαθώντας να ανακτήσει την ψυχραιμία του, να βάλει στην άκρη την αγωνία του για αυτό που έχει συμβεί το βράδυ της Ανάστασης με τον Στράτο και ν’ αφεθεί στο θυελλώδες συναίσθημα που γεννιέται στην καρδιά του για την όμορφη Αγγελική.

{https://www.youtube.com/watch?v=0BANp6g_pgc}

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) θέλοντας να είναι ειλικρινής με την Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) της αποκαλύπτει ότι υπήρξαν αντιδράσεις στο σπίτι του μετά την έξοδό τους. Εκείνος όμως είναι έτοιμος να παλέψει με όλα τα εμπόδια για τον έρωτά του.

Η Αγγελική δείχνει να τον πιστεύει, για μια στιγμή, στο βλέμμα της αρχίζει να αχνοφαίνεται η αρχή ενός συναισθήματος αγάπης, μια ερωτική διάθεση γι’ αυτόν τον γοητευτικό και τρυφερό νέο άντρα που της δείχνει απλόχερα και γενναιόδωρα αυτό που αισθάνεται γι’ αυτήν.

{https://www.youtube.com/watch?v=QaMGIAlLJ2w}