Τι αποκαλύπτει η ηθοποιός για τη συμμετοχή της στο «Emily in Paris»;

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA, μίλησε η ηθοποιός Μελία Κράιλιγνγκ, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη σε σχέση με το πώς βρέθηκε να συμμετάσχει στην δημοφιλή σειρά του Netflix, «Emily in Paris».

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός, είχε εμφανιστεί στα πλαίσια της πέμπτης σεζόν, ενώ η πρόταση για να συμμετάσχει προέκυψε όταν είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα.

Όσα αναφέρει η Μελία Κράιλινγκ για τη συμμετοχή της στο «Emily in Paris»

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή της στο θέατρο ύστερα από τα 15 χρόνια απουσίας της, λέγοντας: «Πρώτη μου φορά στο θέατρο μετά από 15 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα, οπότε είναι σαν ένα νέο κεφάλαιο για μένα και είναι πολύ ωραίο και έχω εθιστεί λίγο».

Όσον αφορά ωστόσο το πώς επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην αγαπημένη σειρά του Netflix, εξήγησε πως αν δεν είχε έρθει εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα για διακοπές, δεν θα είχε πάρει και το ρόλο: «Είχα έρθει στην Αθήνα έτοιμη να πάω διακοπές στα νησιά και με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης Γαζής, ο casting director και μου είπε ότι ψάχνουν μία Ελληνίδα που να είναι στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή για τα γυρίσματα. Αν δεν είχα έρθει τότε για διακοπές δεν θα είχε συμβεί αυτό. Θα ήμουν μια Ελληνίδα στην Αμερική».

«Αυτή η σειρά έχει έναν μαγικό τρόπο να διευκολύνει τους ανθρώπους να βλέπουν στοιχεία, χωρίς να ενοχλεί…», τόνισε για την σειρά.

