Οι υποψήφιες στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026, καλεσμένες στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου οι Dinamiss και η Basilica, οι οποίες έχουν δηλώσει την παρουσία τους στον εθνικό τελικό της Eurovision, καθώς έχουν βρεθεί πλέον στους 28 υποψήφιους καλλιτέχνες.

Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες εξελίξεις, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να προβληθούν τα τραγούδια για πρώτη φορά ολόκληρα, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει και η διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού.

Eurovision: Οι Dinamiss και η Basilica στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η Basilica λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής, βρέθηκε στον καναπέ του «Στούντιο 4», όπου και μίλησε για την συμμετοχή της, εκφράζοντας φανερά την αγωνία και την ανυπομονησία της.

Η ίδια είναι υποψήφια στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Set Everything On Fire». Για το κομμάτι της λοιπόν, αναφέρει: «Αυτό το τραγούδι αρχικά βγαίνει από μέσα μου. Με εμψύχωσε τη στιγμή που το έγραψα, βγήκε αμέσως και οι στίχοι και η μουσική. Δάκρυσα κιόλας όταν το έγραφα. Ήταν έντονη η στιγμή…

«Παρόλο που είμαι σε αρκετά μικρή ηλικία, έχει συμβεί κάτι δραματικό, το οποίο ακόμη δεν θα ήθελα… Όλες μου τις δυσκολίες… τα κάνω τέχνη», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη ζωή της και το τραγούδι της.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για ποιον λόγο θεωρεί η ίδια πως το συγκεκριμένο κομμάτι είναι σωστό για το μουσικό διαγωνισμό, ανέφερε: «Ο κόσμος ταυτίζεται με αυτά που λέει μόνο στον καθρέπτη τους… είναι ένα τραγούδι αναγέννησης, εγώ αναγεννήθηκα μέσα από αυτό. Αν δείτε και τους στίχους – θα βγούνε σιγά σιγά - πραγματικά είπα βάλε τα όλα στην άκρη και σήκω…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk6iuso6bmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντίστοιχα λοιπόν, οι Dinamiss, είναι υποψήφιες στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Chaos», ενώ όπως αναφέρεται είχαν δηλώσει και πέρυσι συμμετοχή:

«Έχουμε ωριμάσει, έχει αλλάξει και το κομμάτι… Είναι και πολύ πιο οργανωμένα φέτος..», ανέφεραν αρχικά οι δύο ερμηνεύτριες.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λοιπόν, οι Dinamiss, φαίνεται να έχουν δηλώσει συμμετοχή πιο συνειδητά και ώριμα: «Ουσιαστικά πέρυσι, επειδή γράψαμε εμείς το τραγούδι, όπως και φέτος, δεν είχαμε αφήσει κενό για ανάσες…».

Όσον αφορά το τραγούδι, οι δύο γυναίκες δήλωσαν: «Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερο, ο κόσμος θα το κρίνει. Εμείς όταν το γράφαμε είχαμε άγχος ότι δεν θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας από πέρυσι… Βλέπουμε την στήριξη του κόσμου… Αυτό μας έκανε να ξανά δηλώσουμε..».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk69mojuajt?integrationId=40599y14juihe6ly}