Η Antigoni είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για την Eurovision 2026.

Η Antigoni με το τραγούδι «Jalla», είναι η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision και θα ταξιδέψει το Μάιο στη Βιέννη.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του κομματιού με το συνοδευτικό βίντεο κλιπ, οι προβολές στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους φαν.

Η ίδια μάλιστα, σε δηλώσεις που έχει παραχωρήσει αποκάλυψε πως στο βίντεο κλιπ συμμετέχουν και πρόσωπα από την οικογένειά της, συγκεκριμένα η γιαγιά και ο παππούς της.

Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, η ερμηνεύτρια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, ένα βίντεο από την στιγμή που η γιαγιά της άκουσε και χόρεψε για πρώτη φορά το «Jalla».

Αντίστοιχα, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, απόσπασμα από το ίδιο βίντεο προβλήθηκε και στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

