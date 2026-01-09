Όλη η αλήθεια πίσω από την απόφασή της να μην συμμετάσχει στην Eurovision.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, εξηγώντας μεταξύ άλλων τους λόγους για τους οποίους απέσυρε τελικά τη συμμετοχή της από τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Υπενθυμίζεται πως η ερμηνεύτρια και youtuber, ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχαν δηλώσει συμμετοχή με το δικό τους κομμάτι για τον εθνικό τελικό, ωστόσο η ίδια επέλεξε να αποσύρει την συμμετοχή της.

Όπως μάλιστα σημειώνει, αυτό που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση ήταν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Όσα ανέφερε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη για την Eurovision

Αρχικά λοιπόν, η ίδια, εξήγησε πως την απόσυρση της συμμετοχής της την είχε επικοινωνήσει νωρίτερα, ωστόσο το ανακοίνωσε στο ευρύ κοινό λίγο πριν ανακοινωθούν οι συμμετοχές καθώς δεν ήθελε να έρθει στο επίκεντρο των συζητήσεων: «Τη συμμετοχή μου για τη Eurovision δεν την ακύρωσα λίγο πριν ανακοινωθούν τα ονόματα. Απλά το ανακοίνωσα μια μέρα πριν γιατί δεν ήθελα να απασχολήσω. Και να κάνω και την επεξήγηση ότι είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη εδώ και μήνες. Δεν ήθελα να απασχολήσω με αυτό, γιατί πολλοί καλοθελητές είπαν ότι το έκανα για να απασχολήσω ή ότι επειδή δεν πέρασα βγήκε και είπα ότι αποσύρω το τραγούδι».

Εξηγώντας λοιπόν τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε η απόφαση, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, εξήγησε πως δεν είναι σύμφωνη με τον τρόπο που φαίνεται πως θα διεξαχθεί ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού. Ξεκαθαρίζει μάλιστα, πως η τελική της απόφαση πάρθηκε, ενώ ήταν σύμφωνος και ο συνεργάτης της, στις 4 Δεκεμβρίου, όταν ανακοινώθηκαν τα νεότερα για την φετινή διοργάνωση:

«Στις 4 Δεκεμβρίου πάρθηκε μια απόφαση, η οποία δεν μας άρεσε σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός διαγωνισμός. Δεν μας ενέπνεε. Δεν μου άρεσε που δεν θα συμμετέχουν κάποιες άλλες χώρες. Δεν θα υπήρχε ωραίο κλίμα για μένα η Eurovision. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση, πολιτική».

Κλείνοντας, ανέφερε πως η Eurovision πλέον, έχει πάρει μία άλλη τροπή που δεν την εμπνέει: «Δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Δεν με εμπνέει. Είμαι ένας άνθρωπος που πάω με το vibe. Είπα ότι οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, μπορούν να ανταποκριθούν, εγώ δε μπορώ. Δεν άκουσα πολλά τραγούδια αλλά και από αυτά ανέβηκε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Θα ήταν άδικο να σχολιάσω και να πω τι μου άρεσε και τι όχι. Μπορεί και αργότερα να ακούσω κάτι ολόκληρο και τελικά να μη μου αρέσει καθόλου».

