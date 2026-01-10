Ο κινούμενος χάρτης που δημοσίευσε.

Ανάρτηση με την οποία ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Έλληνα φορολογούμενο έκανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του Κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ.

Ο ίδιος παρέθεσε έναν κινούμενο χάρτη που δείχνει τους τραπεζικούς δανεισμούς της Νέας Δημοκρατίας από το 2015 εως το 2024. γράφοντας: «Χρόνια Πολλά, Έλληνα φορολογούμενε… Μια δεκαετία χρηστής διοίκησης (προπαγάνδας) βασισμένη σε δανεικά και αγύριστα (και τριγωνικές συναλλαγές κλπ.). Μετά την κάθαρση του πολιτικού συστήματος, θα τους έρθει ο λογαριασμός».

{https://www.facebook.com/reel/889970403421058}