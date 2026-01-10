Ο νέος, διευρυμένος όμιλος Μασούτης αναδεικνύεται σε ευθέως συγκρίσιμο αντίπαλο δέος του ηγετικού Σκλαβενίτη, τόσο σε επίπεδο μεγέθους όσο και σε γεωγραφική κάλυψη, δυναμική δικτύου και διαπραγματευτική ισχύ.

Η υπογραφή του προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης συνιστά μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες και διαμορφώνει, για πρώτη φορά με τέτοια καθαρότητα, ένα πραγματικό «δίπολο» στην ελληνική αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Ο νέος, διευρυμένος όμιλος Μασούτης αναδεικνύεται σε ευθέως συγκρίσιμο αντίπαλο δέος του ηγετικού Σκλαβενίτη, τόσο σε επίπεδο μεγέθους όσο και σε γεωγραφική κάλυψη, δυναμική δικτύου και διαπραγματευτική ισχύ.

Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, δημιουργεί έναν νέο όμιλο με ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ και με πανελλαδική παρουσία άνευ προηγουμένου για τα μέχρι σήμερα δεδομένα της Μασούτης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2024, ο όμιλος Διαμαντής Μασούτης κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,14 δισ. ευρώ, EBITDA 72,2 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού 813 εκατ. ευρώ, διατηρώντας δίκτυο 382 καταστημάτων και απασχολώντας 13.124 εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έκλεισε το 2024 με πωλήσεις 777,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 37 εκατ. ευρώ και ενεργητικό 419,2 εκατ. ευρώ, με δίκτυο περίπου 874 καταστημάτων και περισσότερους από 3.600 εργαζομένους. Η απλή συνένωση των μεγεθών των δύο εταιρειών σε pro-forma βάση οδηγεί σε έναν όμιλο με κύκλο εργασιών 1,92 δισ. ευρώ, EBITDA άνω των 109 εκατ. ευρώ και συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 1,23 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο δικτύου, ο νέος όμιλος θα αριθμεί περίπου 1.256 καταστήματα σε όλη τη χώρα, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία της Μασούτης στη Βόρεια Ελλάδα και τις μεγάλες αστικές αγορές με την ισχυρή διείσδυση της Κρητικός σε γειτονιές και τοπικές αγορές, κυρίως στην Αττική και την περιφέρεια. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό θα ξεπερνά τους 16.700 εργαζομένους, καθιστώντας τη νέα εταιρική οντότητα έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο εμπορικής στρατηγικής, η νέα Μασούτης αποκτά τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές από θέση σαφώς ισχυρότερη από το παρελθόν. Η αύξηση του όγκου αγορών, η διεύρυνση του δικτύου και η ενίσχυση των logistics δημιουργούν οικονομίες κλίμακας που μπορούν να μεταφραστούν είτε σε πιο ανταγωνιστικές τιμές είτε σε βελτιωμένα περιθώρια.

Αυτό ακριβώς είναι το πεδίο στο οποίο ο Σκλαβενίτης έχτισε την κυριαρχία του: στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους και στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή ότι «κρατά χαμηλά τις τιμές». Πλέον, όμως, η Μασούτης αποκτά το μέγεθος για να αμφισβητήσει αυτό το αφήγημα σε εθνικό επίπεδο.

Για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης να αναφέρουμε πως ο όμιλος Σκλαβενίτη έκλεισε τη χρήση του 2024 με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 5,56 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 5,16 δισ. ευρώ του 2023. Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε 374,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6,74% του κύκλου εργασιών. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 108,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι των 97 εκατ. ευρώ του 2023. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε στο τέλος του 2024 σε 3,67 δισ. ευρώ, από 3,55 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, με τα πάγια στοιχεία να ξεπερνούν τα 2,84 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο κεφαλαιακής διάρθρωσης, η καθαρή θέση του ομίλου ενισχύθηκε στα 361 εκατ. ευρώ, από 305 εκατ. ευρώ το 2023, βελτιώνοντας τους δείκτες οικονομικής αυτάρκειας, παρά το υψηλό επίπεδο υποχρεώσεων που παραμένει χαρακτηριστικό του κλάδου.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο όμιλος Σκλαβενίτης διέθετε στο τέλος του 2024 συνολικά 542 καταστήματα, έναντι 532 την προηγούμενη χρονιά, ενώ η μητρική εταιρεία λειτουργούσε 459 σημεία πώλησης. Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά, με το προσωπικό του ομίλου να ανέρχεται σε 39.835 εργαζομένους, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εταιρείας ως ενός από τους μεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στη χώρα.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η ύπαρξη δύο ισχυρών ομίλων ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο. Μικρότερες αλυσίδες και τοπικοί παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες πιέσεις, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε επενδύσεις σε τεχνολογία, logistics και ανθρώπινο δυναμικό. Σε αυτό το περιβάλλον, το «δίπολο» Σκλαβενίτης – Μασούτης αναμένεται να καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια σε όσους δεν διαθέτουν αντίστοιχη κλίμακα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά σούπερ μάρκετ εισέρχεται σε νέα φάση.